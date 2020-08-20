Xiaomi уже тестирует 5G-сообщения на своих смартфонах

Около полугода назад стало известно о том, что многие производители смартфонов заменят в своих устройствах функцию SMS-сообщений более продвинутой функцией 5G-сообщений, а теперь сообщается, что компания Xiaomi уже внедрила 5G-сообщения в некоторые свои аппараты (правда, модели не уточняются).



5G-сообщения предложат пользователям отсутствие ограничения на длину передаваемого текста, поддержку большинства мультимедийных стандартов, онлайн-сообщения, оффлайн-сообщения, а также предоставят широкие возможности по статусам сообщений и управлению историей переписки.



Как сообщается, 5G-сообщения будут автоматически активироваться в совместимых смартфонах, но ее можно будет переключить на обычные SMS-сообщения.

Помимо Xiaomi, о планах по внедрению функции 5G-сообщений заявили такие компании, как Samsung, Huawei, Lenovo, Oppo, Vivo, ZTE и Meizu.