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Список смартфонов Xiaomi, которые не будут обновлены до Android 11

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MobilZone
1 066
Xiaomi была едва ли не первой компанией, которая отличалась долгой и планомерной поддержкой своих смартфонов на протяжении долгого времени. Речь идет о смартфонах на базе Android. Но даже такая политика не позволяет поддерживать смартфоны вечно, инсайдерами был опубликован список устройств, которые будут обделены Android 11. 

Xiaomi уже приступила к рассылке бета-версии MIUI 12 на базе Android 11 для некоторых устройств, а в Сети был опубликован список смартфонов Xiaomi, владельцы которых останутся без актуального обновления Android. Важно отметить, что речь идет только о версии Android, но не об обновлениях фирменной оболочки MIUI. 
Итак, в список попали следующие устройства:
  • Xiaomi Mi Mix 3 5G
  • Xiaomi Mi Mix Alpha
  • Xiaomi Mi CC9e
  • Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T и Redmi Note 8
  • Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7 и Redmi Note 7S
  • Redmi 8, Redmi 8A Dual и Redmi 8A 

Приведенный список не является официальным. Релиз MIUI 12 на базе Android 11 состоится только в сентябре, после чего мы точно поймем, действительно ли приведенные устройства не получат крупного обновления Android.
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