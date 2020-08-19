Список смартфонов Xiaomi, которые не будут обновлены до Android 11

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi Mi CC9e

Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T и Redmi Note 8

Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7 и Redmi Note 7S

Redmi 8, Redmi 8A Dual и Redmi 8A

Xiaomi была едва ли не первой компанией, которая отличалась долгой и планомерной поддержкой своих смартфонов на протяжении долгого времени. Речь идет о смартфонах на базе Android. Но даже такая политика не позволяет поддерживать смартфоны вечно, инсайдерами был опубликован список устройств, которые будут обделены Android 11.Xiaomi уже приступила к рассылке бета-версии MIUI 12 на базе Android 11 для некоторых устройств, а в Сети был опубликован список смартфонов Xiaomi, владельцы которых останутся без актуального обновления Android. Важно отметить, что речь идет только о версии Android, но не об обновлениях фирменной оболочки MIUI.Итак, в список попали следующие устройства:Приведенный список не является официальным. Релиз MIUI 12 на базе Android 11 состоится только в сентябре, после чего мы точно поймем, действительно ли приведенные устройства не получат крупного обновления Android.