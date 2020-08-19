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Представлена однокристальная система MediaTek Dimensity 800U

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MobilZone
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Тайваньский чипмейкер MediaTek продолжает наступать в области доступных 5G-решений и представил достаточно интересную однокристальную платформу MediaTek Dimensity 800U.

Новый чип, который будет выпускаться по 7-нм нормам техпроцесса на мощностях контрактного производителя TSMC, включает в себя два ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой 2,4 ГГц, шесть ядер ARM Cortex-A55, работающих на частоте 2,0 ГГц, графику ARM Mali-G57 MC3, а также 5G-модем c поддержкой сетей SA и NSA и частотой до 6 ГГц, двойным ожиданием 5G+5G с двумя SIM-картами, двойной связью VoNR и агрегацией 5G двух операторов связи (2CC 5G-CA).

Двойной чип 5G с ультраподключением, который уравновешивает огромные скорости процессора и дизайн, ориентированный на эффективность


Также в состав чипа включены беспроводные интерфейсы Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.1, приемник GPS / QZSS L1+ L5 / Galileo E1 + E5a / BeiDou B1C + B2a / NAVIC и обновленный блок для операций, связанных с искусственным интеллектом.
Помимо этого, SoC MediaTek Dimensity 800U поддерживает дисплеи с разрешением до 2520 x 1080 и частотой обновления 120 Гц, до 12 Гб оперативки стандарта LPDDR4X, флеш-память UFS 2.2, двойные камеры на 20 Мп и 16 Мп и одинарные до 64 Мп
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