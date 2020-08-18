Xiaomi Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition и Mi Max 3 получают MIUI 12

Компания Xiaomi, хотя особо и не торопится, продолжает выпускать стабильные обновления MIUI 12 для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. Так, сегодня мы уже писали о том, что производитель выпустил прошивки для смартфонов Xiaomi Mi 9 SE, Mi 9 Lite и Poco F2 Pro, а теперь стало известно о выходе новейшей оболочки MIUI 12 для аппаратов Xiaomi Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition и Mi Max 3. Правда, пока речь идет о китайских версиях.



Апдейты вышли под номерами 12.0.1.0.QECCNXM, 12.0.1.0.QEHCNXM и 12.0.1.0.QEDCNXM для Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition и Xiaomi Mi Max 3 соответственно.



Теоретически, если в данных обновлениях не выявится критических ошибок, они вскоре выйдут и для этих смартфонов и в других регионах.

Напомним, фирменный интерфейс MIUI 12 от компании Xiaomi приносит на аппараты производителя полностью новый интерфейс, обновленную анимацию, анимированные иконки, новое стоковое приложение камеры, «суперобои», переработанную тёмную тему и многие другие нововведения.