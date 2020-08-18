ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:40
Xiaomi Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition и Mi Max 3 получают MIUI 12
17:45
Ремонт смартфона LG: доверьте столь важное дело экспертам официального сервисного центра
16:24
Для Xiaomi Mi 9 SE, Mi 9 Lite и Poco F2 Pro вышли прошивки MIUI 12
13:57
Эксклюзивный гоночный карт Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition от Xiaomi
18:17
Ультракомпактный фен Mijia H300 Anion от Xiaomi с функцией ионизации
15:22
Xiaomi выпустила свой самый дешевый холодильник MIJIA
13:15
iOS 14 - только главное, и почему ее стоит установить
18:44
Xiaomi Mi 9 SE в Европе получают обновление, но не MIUI 12
17:48
Супер обои в оболочке MIUI 12 пополнились Сатурном
17:00
В прошивке MIUI 12 для Pocophone не будет «суперобоев»
16:23
Для Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A вышли прошивки на Android 10
13:32
Двухкамерный холодильник Xiaomi Mijia всего за 129 долларов!
19:12
Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition – первый полностью прозрачный телевизор
15:58
Xiaomi представила суперфлагман Mi 10 Ultra
15:54
Какой сейф защитит от взлома и пожара
09:00
Пользователи Xiaomi Redmi Note 9 и Mi Note 10 получили самое новое обновление MIUI 12
07:30
Секреты MIUI: Очищаем память удалив «Другие файлы»
02:44
Сравнение MediaTek Dimensity 1000+, Snapdragon 865 и Kirin 990
00:45
Корпоративная связь без преград: 5 лучших производителей IP-телефонов
18:31
Работа бета-версии MIUI 12 на Pocophone на видео
15:27
Выйдут ли Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra за пределами Китая
18:20
Разборку прозрачного Xiaomi Mi 10 Ultra показали на видео
13:30
«Рекордный» 120х зум в Xiaomi Mi 10 Ultra — чуда не произошло
03:10
Аккумулятор-рекордсмен: новости о батарее Эпл Айфон 12
18:20
Смартфон Redmi Note 9 вышел в расцветке Onyx Black
16:58
Видеокарта: советы по выбору
13:54
Оболочка MIUI 12 вышла на еще несколько смартфонов Xiaomi
13:50
Анонс специальной версии Redmi Note 8 Pro Special Edition
19:52
Mi Smart Band 5 с поддержкой NFC готов к выходу за пределы Китая
15:00
Премиальные телевизоры Hisense U7QF поступили в продажу
14:05
Huawei показала смартфон Maimang 9 на новом чипе MediaTek
08:00
Huawei стал самым популярным брендом смартфонов
06:30
Пользователи Xiaomi Mi 10 и Мi 9T начали получать MIUI 12
 Больше новостей
» » Ремонт смартфона LG: доверьте столь важное дело экспертам официального сервисного центра
-

Ремонт смартфона LG: доверьте столь важное дело экспертам официального сервисного центра

Поделиться:
MobilZone
130

Телефоны LG славятся своей надежностью, но даже такие приспособления от проверенного бренда могут давать сбой или переставать полноценно работать из-за механических повреждений или различных неприятных моментов (падение, попадание влаги, перегрев или работа в экстремальных температурных условиях). В случае возникновения поломки важно не паниковать и сразу вспомнить о специализированном сервисном центре, в котором можно получить поддержку и решение возникшей проблемы.


Почему рекомендуется обратиться именно в сервисный центр?
Потому что здесь ремонт телефонов LG осуществляется на необходимом уровне и в процессе «возвращения устройства к жизни» используются только оригинальные запчасти, полностью соответствующие той или иной модели. Помимо этого, прежде чем начать ремонт, эксперты внимательно осмотрят технику, проведут диагностику и расскажут вкратце об актуальной ситуации, чтобы клиент также был в курсе происходящего. После согласования сроков и стоимости ремонта, эксперты принимаются за дело и выполняют его с максимальной аккуратностью. Следующим этапом является проверка функциональности и тестирование отремонтированного гаджета. Если все работает без нареканий и мастер доволен результатом, происходит выдача готового телефона клиенту.
Преимущества сотрудничества с официальным сервисным центром LG

  1.          Специалисты всегда берутся за работу, пытаясь сделать все возможное для восстановления телефона;
  2.         Диагностика проводится абсолютно бесплатно;
  3.          Все работы реализуются с использованием современного оборудования, позволяющего добраться до глубин устройства и выполнить тончайшие операции без проблем;
  4.          Сроки ремонта максимально короткие, ведь мастер не откладывает процесс в далекий ящик;
  5.          В сервисных центрах работают только проверенные специалисты, обладающие всеми необходимыми навыками для грамотного выполнения своих обязанностей;
  6.         Каждый ремонт сопровождается гарантией;
  7.          Восстановительные работы проводятся согласно строгому регламенту компании;
  8.          Приятные цены не станут ударом по кошельку.

На официальном сайте компании можно легко и просто отыскать близко располагающийся сервисный центр, потому в большинстве случаев нет необходимости отправлять смартфон почтой в Киев или другие большие города. В процессе ремонта используются только новые комплектующие, поэтому переживать о том, что в телефон будут вмонтированы б/у детали, не стоит.
Система комментирования SigComments