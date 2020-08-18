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Для Xiaomi Mi 9 SE, Mi 9 Lite и Poco F2 Pro вышли прошивки MIUI 12

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MobilZone
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Китайская компания Xiaomi продолжает не спеша выкатывать прошивки с новейшей фирменной оболочкой MIUI 12 и за последние пару дней выпустила сразу несколько обновлений.
Речь идет о следующих прошивках:
  • глобальная 12.0.2.0.QFCMIXM для Xiaomi Mi 9 Lite
  • европейская 12.0.2.0.QFCEUXM для Xiaomi Mi 9 Lite
  • русская 12.0.2.0.QFCRUXM для Xiaomi Mi 9 Lite
  • глобальная 12.0.1.0.QFBMIXM для Xiaomi Mi 9 SE
  • европейская 12.0.1.0.QFBEUXM для Xiaomi Mi 9 SE
  • русская 12.0.1.0.QFBRUXM для Xiaomi Mi 9 SE
  • глобальная 12.0.3.0.QJKMIXM для Poco F2 Pro
  • русская 12.0.3.0.QJKRUXM для Poco F2 Pro
Обновления рассылаются поэтапно, но кому не терпится, могут скачать прошивки и установить их самостоятельно.

Напомним, фирменная оболочка MIUI 12 приносит на смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, полностью переработанный пользовательский интерфейс, новую анимацию и анимированные иконки, обновленное стоковое приложение камеры, «суперобои», доработанную тёмную тему и многие другие «фишки» и нововведения.
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