Для Xiaomi Mi 9 SE, Mi 9 Lite и Poco F2 Pro вышли прошивки MIUI 12

глобальная 12.0.2.0.QFCMIXM для Xiaomi Mi 9 Lite

европейская 12.0.2.0.QFCEUXM для Xiaomi Mi 9 Lite

русская 12.0.2.0.QFCRUXM для Xiaomi Mi 9 Lite

глобальная 12.0.1.0.QFBMIXM для Xiaomi Mi 9 SE

европейская 12.0.1.0.QFBEUXM для Xiaomi Mi 9 SE

русская 12.0.1.0.QFBRUXM для Xiaomi Mi 9 SE

глобальная 12.0.3.0.QJKMIXM для Poco F2 Pro

русская 12.0.3.0.QJKRUXM для Poco F2 Pro

Китайская компания Xiaomi продолжает не спеша выкатывать прошивки с новейшей фирменной оболочкой MIUI 12 и за последние пару дней выпустила сразу несколько обновлений.Речь идет о следующих прошивках:Обновления рассылаются поэтапно, но кому не терпится, могут скачать прошивки и установить их самостоятельно.Напомним, фирменная оболочка MIUI 12 приносит на смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, полностью переработанный пользовательский интерфейс, новую анимацию и анимированные иконки, обновленное стоковое приложение камеры, «суперобои», доработанную тёмную тему и многие другие «фишки» и нововведения.