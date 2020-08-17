Xiaomi выпустила свой самый дешевый холодильник MIJIA

Ассортимент китайской компании Xiaomi расширился новым двухдверным холодильником MIJIA. Это устройство является самым дешевым холодильником компании. Его стоимость в Китае составляет всего 899 юаней ($ 129). Предварительные заказы уже открыты. 118-литровый холодильник имеет габариты 470x527x1137 мм, при этом объем верхней камеры составил 33 литра, а в нижней - 85 литров. Устройство занимает всего 0.25 квадратных метра пространства.Отделение внутри холодильника можно регулировать и изменять. Новинка получила фирменный высокоэффективный компрессор на 0.49 кВтч / день. Уровень шума не превышает 36 дБ. В морозильной камере используется обмотанный скрытый испаритель, который может эффективно уменьшить замерзания при сильном охлаждении.Ручка у холодильника скрыта. Внутренний бак, полки для бутылок, ящики и другие элементы выполнены из материалов, пригодных для контакта с пищевыми продуктами, а основные полки сделаны из закаленного стекла.