iOS 14 - только главное, и почему ее стоит установить

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Apple ежегодно проводит осеннюю презентацию, на которой показывает не только новые устройства, такие как: iPhone, Apple Watch, но и представляет всем пользователям новые версии ПО:Первую бета сборку для зарегистрированных разработчиков представили еще в июне. Уже тогда она работала весьма стабильно, и большинство заявленных функций работали так, как и было запланировано. Сейчас в открытом доступе уже есть третья публичная бета версия, скачать ее может каждый желающий, но делать это нужно далеко не всем. Особенно если речь идет о вашем основном устройстве. Также не нужно этого делать если вы сомневаетесь стоит или нет, так как процедура отката на предыдущую версию может пройти для вас не так просто, как вы думаете. Лучше дождать релизной версии, до которой остался примерно месяц.Давайте разберем ключевые особенности новый iOS 14.Начнем с того, что первым бросается в глаза, этоСейчас пользователи Android от души посмеялись, но как бы не так, Apple реализовала виджеты таким образом, чтобы они не перегружали систему и не тормозили работу устройства. Беспроводные наушники тоже были и до AirPods, но после их выхода, каждые вторые беспроводные наушники именно они. Уверен, с виджетами будет также.Есть три размера: на 4, 8 или 16 клеток и их можно расположить в любом месте рабочего стола. Почти все постоянно активны и всегда обновляются.Пока виджеты доступны для системных приложений, но к осеннему релизу ситуация изменится.Его наконец полностью изменили, и теперь уведомление не занимает целый экран, а появляется в верхней части экрана, в виде аккуратной плашки, которою можно смахнуть и продолжить заниматься своими делами. Это стоило сделать и раньше, так как звонки, это не главное событие, которое происходит на вашем iPhone. В любом случае, лучше поздно, чем никогда.Добавили так называемую смарт стопку, в принципе это набор виджетов в одном виджете, которые меняются в зависимости от времени дня или ваших устоявшихся привычек. Фишка классная, с увеличением доступных виджетов от сторонних разработчиков, станет более полезной для пользователей.В iOS 14 появилась App Library.Если у вас много приложений и рабочих столов, вы сможете удалить их все, и они останутся на последнем рабочем столе, на котором все приложения будут отсортированы по папкам в зависимости от категорий. Наиболее часто используемые выделяются по размеру.В iOS 14 основательно подошли к защите конфиденциальности своих пользователей, и это здорово. Теперь когда какое либо приложение начнет использовать камеру или микрофон, вы сразу увидите соответствующее уведомление на своем экране.Это только основные фишки новой iOS, менее значимых нововведений очень много. Подводя итог, ее стоить устанавливать на все поддерживаемые устройства, медленней работать они от этого не станут. А вы будете устанавливать iOS14 ?