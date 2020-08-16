Xiaomi Mi 9 SE в Европе получают обновление, но не MIUI 12

Владельцы смартфона Xiaomi Mi 9 SE, как, впрочем, и пользователи других аппаратов, выпущенных под брендами Xiaomi, Redmi и Poco, ожидают выхода глобальных обновлений MIUI 12 для своих устройств.



При этом для Xiaomi Mi 9 SE уже вышла стабильная китайская прошивка MIUI 12 с номером 12.0.1.0.QFBCNXM и вполне логично смотрелся бы скорый выпуск новой фирменной оболочки и для других регионов.



Но, по всей видимости, в Xiaomi так не считают и сегодня начали распространять для Xiaomi Mi 9 SE стабильное европейское обновление (EU, EEA), но MIUI 11 под номером 11.0.9.0.QFBEUXM, которое приносит на аппарат только июньский патч безопасности Android.



Напомним, компания Xiaomi по-прежнему планирует завершить вторую волну развертывания новейшей оболочки MIUI 12 до конца сентября, что актуально только для китайских прошивок — глобальные выходят не ранее, чем через 2-3 недели после релиза их китайских аналогов.