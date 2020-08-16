Супер обои в оболочке MIUI 12 пополнились Сатурном

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Супер обои в новейшей фирменной оболочке MIUI 12 от компании Xiaomi изначально предлагали пользователям два варианта — Земля и Марс, а на днях разработчики Xiaomi добавили к ним Сатурн.Нужно отметить, что добавленные супер обои Сатурна с его кольцами выглядят очень даже интересно, можно сказать — они завораживающие.Здесь нужно отметить, что не все смартфоны брендов Xiaomi, Redmi и Poco вместе с прошивкой MIUI 12 получат «суперобои», они будут доступны только для следующих моделей: