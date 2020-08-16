Супер обои в оболочке MIUI 12 пополнились Сатурном

Супер обои в новейшей фирменной оболочке MIUI 12 от компании Xiaomi изначально предлагали пользователям два варианта — Земля и Марс, а на днях разработчики Xiaomi добавили к ним Сатурн.
Нужно отметить, что добавленные супер обои Сатурна с его кольцами выглядят очень даже интересно, можно сказать — они завораживающие.
Здесь нужно отметить, что не все смартфоны брендов Xiaomi, Redmi и Poco вместе с прошивкой MIUI 12 получат «суперобои», они будут доступны только для следующих моделей:
Нужно отметить, что добавленные супер обои Сатурна с его кольцами выглядят очень даже интересно, можно сказать — они завораживающие.
Здесь нужно отметить, что не все смартфоны брендов Xiaomi, Redmi и Poco вместе с прошивкой MIUI 12 получат «суперобои», они будут доступны только для следующих моделей:
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Lite
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi Mix 3
- Redmi K20 Pro
- Poco F2 Pro