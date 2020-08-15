В прошивке MIUI 12 для Pocophone не будет «суперобоев»

На днях для популярного смартфона, в Индии известного как Poco F1, наконец вышла долгожданная прошивка MIUI 12, правда пока в тестовой версии для участников программы Mi Pilot.Оболочкаприносит на Pocophone F1 множество новых функций и улучшений пользовательского интерфейса, но, как выяснилось, «суперобои» не поддерживаются на этом устройстве, что явно не понравилось пользователям.Обеспокоенные владельцы Pocophone F1 уже сообщили об этом в глобальном сообществе Mi Community, на что модератор ответил, заявив, что данную функцию поддерживают только устройства с AMOLED-дисплеями.Впрочем, в официальном анонсе MIUI 12 недавно уже говорилось о том, что «суперобои» будут поддерживать только устройства с AMOLED-экранами. При этом уже есть порты «суперобоев», которые вы можете использовать на любом устройстве Xiaomi и которые можно найти на многих тематических форумах.