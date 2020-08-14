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Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition – первый полностью прозрачный телевизор

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MobilZone / Гаджеты
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Одними из самых ожидаемых новинок от компании Сяоми, которые были представлены по случаю ее 10-летия, стали новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra и прозрачный телевизор Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition.

Да, именно так есть: телевизор в выключенном состоянии является полностью прозрачным. Такого эффекта удалось достичь за счет размещения всей «начинки» в отдельном блоке, а не как в классических устройствах, - за экраном. Также используется новая технология TOLED, которая предполагает применение прозрачных компонентов на протяжении всего стекла, из которого состоит дисплей. Отсутствует и подсветка, так как каждый диод излучает свой свет, благодаря этому изображения могут казаться плавающим.
Диагональ экрана составляет 55 дюймов при толщине в 5,7 мм. Частота обновления экрана – 120 Гц, панель получила 10-битную глубину цвета, а время отклика дисплея составляет всего 1 мс.

Работает умный телевизор Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition на базе однокристальной системы MediaTek 9650. Реализованы также технологии компенсации движения MEMC и Dolby Atmos.

Новинка уже готова к поступлению в широкую продажу. В Китае она предлагается по цене 7100 долларов, поэтому ждать огромного спроса пока не стоит. Однако компания рассчитывает, что основными покупателями прозрачного телевизора Сяоми Ми ТВ станут представители коммерческого сектора, которые захотят произвести впечатление на своих клиентов.
Теги: Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition первый полностью прозрачный телевизор
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