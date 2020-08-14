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Xiaomi представила суперфлагман Mi 10 Ultra

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MobilZone
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В честь своего 10-летия компания Сяоми выпустила новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra, который стал усовершенствованной версией модели Mi 10. Новинка сразу получила приставку “Супер”, ведь в ней присутствует лучшая фотокамера среди всех смартфонов, в том числе других производителей, и самая быстрая зарядка. Мобильное устройство отличается и высочайшей производительностью.

Пользователи смогут выбрать модель как с классической керамической задней панелью, так и прозрачной крышкой. Диагональ экрана составляет 6,67 дюйма при разрешении 2340х1080 пикселей. Частота обновления картинки – 120 Гц. Реализована 10-битная глубина цвета, также присутствует поддержка расширенного динамического диапазона HDR10+.
Фронтальная камера расположилась в верхнем левом углу дисплея.

За производительность отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 865 SoC совместно с оперативной памятью LPDDR пятого поколения. Сяоми Ми 10 Ультра получил жидкостное охлаждение, которое не допускает перегрева чипсета во время интенсивных игр. По AnTuTu чипсет набирает рекордные 660 000 баллов.

Одна из ключевых особенностей нового флагмана Xiaomi – фотокамера. Он получил основной сенсор разрешением 48 Мп, две камеры на 12 и 48 Мп с телефотообъективами для 2-х и 5-кратного оптического зума. Также имеется широкоугольная камера с разрешением 20 мегапикселей. Производитель также отмечает, что камера оборудована 120-кратным цифровым зумом, однако это больше маркетинговый ход, так как уже при 50-кратном приближении картинка превращается в пятно.

Модель предлагается с тремя вариантами оперативной памяти – 8, 12 и 16 Гб. Объемы встроенного хранилища равняются 128, 256 или 512 гигабайт.
К преимуществам смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra относится и наличие проводной зарядки мощностью 120 Вт, благодаря чему аккумулятор емкостью 4500 мАч полностью заряжается за 23 минуты. А для этого чтобы пополнить заряд с 0 до 41%, потребуется всего 5 минут. Также реализована поддержка беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

За самую скромную комплектацию (8/128 Гб) производитель в Китае просит 760 долларов. Версия же с 16 гигабайтами «оперативки» и 512 Гб встроенной памяти обойдется уже в 1005 долларов. Соответственно, при появлении Mi 10 Ultra в Украине цена на него еще немного подрастет.
Теги: Xiaomi Mi 10 Ultra
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