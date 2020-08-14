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Какой сейф защитит от взлома и пожара

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MobilZone / Гаджеты
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У каждого человека есть памятные вещи и ценности, которые он желает защитить. Для этого принято использовать сейфы. Они нужны для ограничения постороннего доступа, грабежа или взлома. Это частая проблема среди жителей частных домов и квартир, а также работников различных компаний.


У каждого человека есть памятные вещи и ценности, которые он желает защитить. Для этого принято использовать сейфы. Они нужны для ограничения постороннего доступа, грабежа или взлома. Это частая проблема среди жителей частных домов и квартир, а также работников различных компаний. Справиться с данной напастью можно разными способами, но куда выгодней купить сейф. В закрытом виде его очень трудно открыть, а попытки взлома можно преждевременно обнаружить. Но если сейфы помогают избежать воровства, как быть с пожаром? Возгорание всегда происходит внезапно, поэтому некогда выносить документы и ценности. Выбирайте универсальное решение, которым выступают огне-взломостойкие сейфы. Рассмотрим их особенности на примере ассортимента УХЛ-МАШ.
Основные отличия огневзломостойких сейфов
Столкнуться с кражей может каждый, и не обязательно обладать большим капиталом. Достаточно оставить ценности без присмотра, ведь грабитель заранее планирует кражу. Последствия неосторожности трудно переоценить, поэтому лучше установить сейф. Он имеет вид прочного металлического короба, способного выдержать сильные нагрузки. Но взломать можно любой сейф, что зависит от умений грабителя. Качественное хранилище усложнит эту задачу, чтобы вовремя обнаружить злоумышленника. За данный фактор отвечает параметр взломостойкости, который присваивается каждому сейфу. Чем он выше, тем надежней будет хранилище. Куда труднее состоит ситуация с пожаром, ведь поведение огня трудно предугадать. Обратите внимание на огне-взломостойкие сейфы, которые комбинируют несколько видов защиты.
Какие преимущества имеют сейфы:
  • оптимальная вместительность хранилища;
  • комплексная защита от взлома и пожара;
  • тяжелая конструкция убережет от кражи;
  • современный внешний вид корпуса.
Большинство сейфов имеют вид бокса из металла. Отличие огневзломостойких моделей заключается в конструкции «сэндвич». Основой такого корпуса выступают две стенки, пространство между которыми заполнено специальным составом бетона. Во время пожара он поглощает большую часть высоких температур, поэтому в хранилище сохраняется допустимый температурный режим. Это позволяет безопасно хранить бумаги без риска быстрого обугливания. Двери огне-взломостойких сейфов защищены от огня. Для этого по их периметру закреплена чувствительная лента, которая разбухает под действием температур. Параметр огнеупорности определяется классами. Они указывают на время, в течение которого ценности не подвергаются ущербу. Минимальный показатель составляет 30Б, что ровняется 30 минутам. Максимальная огнеупорность – 120Б.
Где заказать сейфы с защитой от взлома и пожара
Огневзломостойкие сейфы обладают антивандальными свойствами. При их изготовлении применяется металл, который обеспечивает стойкость к нагрузкам. Злоумышленники часто используют пилы, сверла и кувалды, поэтому хранилища имеют прочные стенки. Даже надежный сейф подвержен взлому. Профессионал вскроет его в течение часа, поэтому предусмотрите средства наблюдения. Сейфы из металла обладают высокой стойкостью к износу. Это важно при регулярном использовании, а также частых попытках взлома. Для повышения защиты корпус подвергается антикоррозийной обработке, а также окрашивается порошковой краской. За счет этого поверхности долго не покрываются ржавчиной. Сейфы обладают большим весом, поэтому их не удастся незаметно увезти.
Важно обратить внимание на практичность сейфов. Они бывают разных размеров, чтобы точно подобрать место установки. Внутренние габариты отвечают за вместительность, но можно ориентироваться на емкость. В хранилище должно хватать места под необходимые ценности. Надежный замок очень важен, поэтому выбирайте изделия с ригельным запирательным механизмом. Замок может быть ключевым, электронным или биометрическим. Иногда устанавливают кодовые варианты, но их использование требует навыков. Качественные сейфы должны оправдывать свою цену, поэтому доверяйте опытному производителю. Таким является УХЛ-МАШ, ведь компания имеет большой опыт на рынке Украины. На сайте можно купить сейфы разных характеристик, чтобы выбрать хранилище под любые задачи. 
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