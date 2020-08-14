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Пользователи Xiaomi Redmi Note 9 и Mi Note 10 получили самое новое обновление MIUI 12

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MobilZone
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Случайным пользователям начала поступать Стабильная Глобальная прошивка для Redmi Note 9 под номером MIUI V12.0.3.0.QJOMIXM и Mi Note 10 под номером V12.0.1.0.QFDMIXM. Если вы попали в случайной выборки, то сможете обновиться. Для этого перейдите в приложение «Обновление» на вашем телефоне и проверьте наличие обновлений.

Внимание! Эта прошивка НЕ предназначена для смартфонов, работающих на Глобальной стабильной прошивке EEA (код прошивки QJOEUXM).


ВАЖНО:
Распространение ссылки на эту прошивку и на список изменений считается истоком, что может привести к получению бана.
Дальнейшее направление прошивки может быть приостановлено, так что вы можете не обновляться, если хотите остаться на стабильной версии. В таком случае ждите релиза для всех.

Примечание:
Если вы не получите обновления по воздуху, может быть, его отложили или приостановили из-за найденные ошибки.

Если вы найдете критические ошибки, просим описывать их в коментариях!
Если вы установили обновление, просим оставить отзыв для других пользователей в данном посту !

Обратите внимание:
Не спрашивайте, стоит обновляться. Это обычная стабильная прошивка, только вы получили ее несколько раньше остальных пользователей.

Точного времени изменения статуса прошивки с выборочным для участников программы Mi Pilot на выборочной для всех (к которой все привыкли) никто не сообщает - это зависит от результатов тестирования и выявленных ошибок.
При, что нет критических проблем с прошивкой, публичный релиз ожидается в течение одной-двух недель, поэтому, пожалуйста, не флудить с вопросом, когда именно вы сможете ее скачать.

Относительно возможных вопросов «Пришло сообщение об обновлении, проверяю, а его нет».
Это выборочная рассылка. Если вы, по мнению системы, не слишком быстро отреагировали на оповещение, то выделенный под вас слот для обновления в автоматическом режиме перешел к другому случайного пользователя. Оповещения может либо появиться снова, или вам придется ждать выпуска прошивки для всех.
Теги: Пользователи Xiaomi Redmi Note 9 Mi Note 10 получили самое новое обновление MIUI 12
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