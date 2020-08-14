Пользователи Xiaomi Redmi Note 9 и Mi Note 10 получили самое новое обновление MIUI 12

Случайным пользователям начала поступать Стабильная Глобальная прошивка для Redmi Note 9 под номером MIUI V12.0.3.0.QJOMIXM и Mi Note 10 под номером V12.0.1.0.QFDMIXM. Если вы попали в случайной выборки, то сможете обновиться. Для этого перейдите в приложение «Обновление» на вашем телефоне и проверьте наличие обновлений.
Внимание! Эта прошивка НЕ предназначена для смартфонов, работающих на Глобальной стабильной прошивке EEA (код прошивки QJOEUXM).
ВАЖНО:
Распространение ссылки на эту прошивку и на список изменений считается истоком, что может привести к получению бана.
Дальнейшее направление прошивки может быть приостановлено, так что вы можете не обновляться, если хотите остаться на стабильной версии. В таком случае ждите релиза для всех.
Примечание:
Если вы не получите обновления по воздуху, может быть, его отложили или приостановили из-за найденные ошибки.
Если вы найдете критические ошибки, просим описывать их в коментариях!
Если вы установили обновление, просим оставить отзыв для других пользователей в данном посту !
Обратите внимание:
Не спрашивайте, стоит обновляться. Это обычная стабильная прошивка, только вы получили ее несколько раньше остальных пользователей.
Точного времени изменения статуса прошивки с выборочным для участников программы Mi Pilot на выборочной для всех (к которой все привыкли) никто не сообщает - это зависит от результатов тестирования и выявленных ошибок.
При, что нет критических проблем с прошивкой, публичный релиз ожидается в течение одной-двух недель, поэтому, пожалуйста, не флудить с вопросом, когда именно вы сможете ее скачать.
Относительно возможных вопросов «Пришло сообщение об обновлении, проверяю, а его нет».
Это выборочная рассылка. Если вы, по мнению системы, не слишком быстро отреагировали на оповещение, то выделенный под вас слот для обновления в автоматическом режиме перешел к другому случайного пользователя. Оповещения может либо появиться снова, или вам придется ждать выпуска прошивки для всех.
Внимание! Эта прошивка НЕ предназначена для смартфонов, работающих на Глобальной стабильной прошивке EEA (код прошивки QJOEUXM).
ВАЖНО:
Распространение ссылки на эту прошивку и на список изменений считается истоком, что может привести к получению бана.
Дальнейшее направление прошивки может быть приостановлено, так что вы можете не обновляться, если хотите остаться на стабильной версии. В таком случае ждите релиза для всех.
Примечание:
Если вы не получите обновления по воздуху, может быть, его отложили или приостановили из-за найденные ошибки.
Если вы найдете критические ошибки, просим описывать их в коментариях!
Если вы установили обновление, просим оставить отзыв для других пользователей в данном посту !
Обратите внимание:
Не спрашивайте, стоит обновляться. Это обычная стабильная прошивка, только вы получили ее несколько раньше остальных пользователей.
Точного времени изменения статуса прошивки с выборочным для участников программы Mi Pilot на выборочной для всех (к которой все привыкли) никто не сообщает - это зависит от результатов тестирования и выявленных ошибок.
При, что нет критических проблем с прошивкой, публичный релиз ожидается в течение одной-двух недель, поэтому, пожалуйста, не флудить с вопросом, когда именно вы сможете ее скачать.
Относительно возможных вопросов «Пришло сообщение об обновлении, проверяю, а его нет».
Это выборочная рассылка. Если вы, по мнению системы, не слишком быстро отреагировали на оповещение, то выделенный под вас слот для обновления в автоматическом режиме перешел к другому случайного пользователя. Оповещения может либо появиться снова, или вам придется ждать выпуска прошивки для всех.