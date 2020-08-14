Сравнение MediaTek Dimensity 1000+, Snapdragon 865 и Kirin 990

Позавчера компания Xiaomi под брендов Redmi представила достаточно интересный флагманский смартфон Redmi K30 Ultra, который основан на 5G-платформе MediaTek Dimensity 1000+. Энтузиасты решили сравнить в популярных тестовых пакетах данный аппарат с другими топовыми устройствами на чипах Qualcomm Snapdragon 865 и Kirin 990 5G и, нужно отметить, SoCпоказала вполне приличные результаты.В популярном бенчмарке AnTuTu смартфон на MediaTek Dimensity 1000+ набрал вполне достойные 539 786 «попугаев», заняв второе место после Snapdragon 865.В тестах производительности при выполнении задач, связанных с искусственным интеллектом, AI Benchmark, аппарат Dimensity 1000+ выбился в лидеры за счет продвинутого шестиядерного нейронного блока APU 3.0.В тестовом пакете Geekbench 5 чип Dimensity 1000+ оказался вторым с небольшим преимуществом над чипом Kirin 990 5G.Тесты в бенчмарке GFXBench снова вывели чип на второе место, показав небольшое преимущество над чипом Huawei.Схожая картина наблюдалась и в пакете 3DMark, в котором MediaTek Dimensity 1000+ опередил Kirin 990 5G, но немного уступил Qualcomm Snapdragon 865.Напомним, SoC MediaTek Dimensity 1000+ получила четыре ядра ARM Cortex-A77 с тактовой частотой 2,6 ГГц, четыре ядра ARM Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц, графику ARM Mali-G77 MC9, а также 5G-модем со скоростью передачи данных до 4,7 Гбит/с.