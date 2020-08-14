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Корпоративная связь без преград: 5 лучших производителей IP-телефонов

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MobilZone
198

Для обеспечения комфортной коммуникации между сотрудниками офисов, а также поддержки связи с партнерами и сторонними корпорациями, повсеместно используются IP-телефоны. Эти устройства подходят для эксплуатации в государственных и коммерческих учреждениях разного масштаба.


Производством средств IP-телефонии занимаются топовые бренды телекоммуникационного оборудования. 
Кто же разрабатывает лучшие системные телефоны для офисов, промышленных предприятий, учебных заведений и других организаций?
D-LINK
Возглавляет ТОП лучших разработчиков телефонов со статическим IP-адресом китайская корпорация Д-Линк. Она уже больше трех десятилетий успешно производит сетевое оснащение, а также программное обеспечение для него. 
Каждый IP-телефон D-Link обладает высокими эксплуатационными свойствами и характеризуется экономичностью. Его установка способствует снижению расходов на сотовую связь.
В список базовых функций, доступных для устройств от китайского бренда, входят:
  1. написание текстовых сообщений,
  2. совершение исходящих вызовов,
  3. прием входящих звонков.
Дополнительные возможности телефонов:
  1. повторный набор,
  2. переадресация вызовов,
  3. запись звонков,
  4. шифрование данных.
Panasonic
Вторую позицию в рейтинге занимает известнейшая японская торговая марка Панасоник. Помимо функциональных IP-телефонов, она производит универсальные IP-консоли, а также конференц-телефоны и блоки питания для них. Среди перечисленных устройств есть модели с проводным подключением и ультрасовременные беспроводные. 
IP-телефония от Panasonic позволяет наладить связь в пределах одного помещения, а также обеспечивает слаженную коммуникацию между сотрудниками разных филиалов одного предприятия.
Работают устройства даже в тех местах, в которых периодически возникают проблемы с сотовой связью. А благодаря PoE-портам, они подходят для установки в зонах без доступа к электросети.
Еще одно достоинство телефонов Панасоник – поддержка режима Eco, предназначенного для сокращения расхода электроэнергии в режиме ожидания.
Cisco
На третьем месте – американская корпорация Cisco, которая производит множество гаджетов для формирования локальных сетей, а также подключения к интернету и решения других задач. Как и остальные брендовые гаджеты, IP-телефоны Cisco представлены в разных ценовых категориях. Преимущественно это модели из среднего и топового сегмента, обладающие такими достоинствами:
  1. эргономичная конструкция и удобная настройка;
  2. мультиязычный интерфейс;
  3. поддержка технологий шифрования, предназначенных для защиты конфиденциальных данных;
  4. четкие и контрастные цветные и монохромные дисплеи, на которых легко можно рассмотреть данные о вызове или сообщении;
  5. привлекательный внешний вид.
Четвертую позицию в ТОПе занимает китайская фирма FANVIL, разрабатывающая доступные по цене системные телефоны. Замыкает пятерку бренд ALCATEL LUCENT, который также делает недорогие устройства для корпоративной связи.
Теги: Корпоративная связь 5 лучших производителей IP-телефонов
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