Корпоративная связь без преград: 5 лучших производителей IP-телефонов

Для обеспечения комфортной коммуникации между сотрудниками офисов, а также поддержки связи с партнерами и сторонними корпорациями, повсеместно используются IP-телефоны. Эти устройства подходят для эксплуатации в государственных и коммерческих учреждениях разного масштаба.
Производством средств IP-телефонии занимаются топовые бренды телекоммуникационного оборудования.
Кто же разрабатывает лучшие системные телефоны для офисов, промышленных предприятий, учебных заведений и других организаций?
D-LINK
Возглавляет ТОП лучших разработчиков телефонов со статическим IP-адресом китайская корпорация Д-Линк. Она уже больше трех десятилетий успешно производит сетевое оснащение, а также программное обеспечение для него.
Каждый IP-телефон D-Link обладает высокими эксплуатационными свойствами и характеризуется экономичностью. Его установка способствует снижению расходов на сотовую связь.
В список базовых функций, доступных для устройств от китайского бренда, входят:
- написание текстовых сообщений,
- совершение исходящих вызовов,
- прием входящих звонков.
- повторный набор,
- переадресация вызовов,
- запись звонков,
- шифрование данных.
Вторую позицию в рейтинге занимает известнейшая японская торговая марка Панасоник. Помимо функциональных IP-телефонов, она производит универсальные IP-консоли, а также конференц-телефоны и блоки питания для них. Среди перечисленных устройств есть модели с проводным подключением и ультрасовременные беспроводные.
IP-телефония от Panasonic позволяет наладить связь в пределах одного помещения, а также обеспечивает слаженную коммуникацию между сотрудниками разных филиалов одного предприятия.
Работают устройства даже в тех местах, в которых периодически возникают проблемы с сотовой связью. А благодаря PoE-портам, они подходят для установки в зонах без доступа к электросети.
Еще одно достоинство телефонов Панасоник – поддержка режима Eco, предназначенного для сокращения расхода электроэнергии в режиме ожидания.
Cisco
На третьем месте – американская корпорация Cisco, которая производит множество гаджетов для формирования локальных сетей, а также подключения к интернету и решения других задач. Как и остальные брендовые гаджеты, IP-телефоны Cisco представлены в разных ценовых категориях. Преимущественно это модели из среднего и топового сегмента, обладающие такими достоинствами:
- эргономичная конструкция и удобная настройка;
- мультиязычный интерфейс;
- поддержка технологий шифрования, предназначенных для защиты конфиденциальных данных;
- четкие и контрастные цветные и монохромные дисплеи, на которых легко можно рассмотреть данные о вызове или сообщении;
- привлекательный внешний вид.