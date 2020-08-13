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Работа бета-версии MIUI 12 на Pocophone на видео

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MobilZone
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Компания Xiaomi длительное время откладывала выход оболочки MIUI 12 для смартфона Pocophone F1 (Poco F1), раз за разом откладывая выпуск обновления на «следующую неделю», но на днях разработчики все же выкатили глобальную прошивку MIUI 12 для Pocophone F1. Правда, пока только в бета-версии для участников программы Mi Pilot.

Но пользователи, участвующие в тестировании прошивки, уже публикуют подробности о бета-обновлении MIUI 12 для Poco F1 под номером 12.0.0.3.QEJMIXM (скачать можно отсюда) и даже поделились видео, на котором показана работа нового фирменного интерфейса, установленного на смартфон. Конечно, обновление все еще находится на стадии тестирования, и некоторые функции и параметры могут измениться в финальной версии.


Скачать глобальную MIUI 12 для смартфонов Poco (Pocophone)

МодельНомер прошивкиRecoveryOTAAndroid
Pocophone/Poco F112.0.0.3.QEJMIXM (бета)СкачатьСкачать10
Poco F2 Pro12.0.1.0.QJKMIXMСкачатьСкачать10


Напомним, оболочка MIUI 12 принесет на Pocophone F1 функциональный Центр управления, обновленный интерфейс, новое стоковое приложение камеры, анимированные иконки, переработанную темную тему и многие другие «фишки» и нововведения.
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