Работа бета-версии MIUI 12 на Pocophone на видео

Скачать глобальную MIUI 12 для смартфонов Poco (Pocophone)

Модель Номер прошивки Recovery OTA Android Pocophone/Poco F1 12.0.0.3.QEJMIXM (бета) Скачать Скачать 10 Poco F2 Pro 12.0.1.0.QJKMIXM Скачать Скачать 10

Компания Xiaomi длительное время откладывала выход оболочки MIUI 12 для смартфона(Poco F1), раз за разом откладывая выпуск обновления на «следующую неделю», но на днях разработчики все же выкатили глобальную прошивку MIUI 12 для Pocophone F1. Правда, пока только в бета-версии для участников программы Mi Pilot.Но пользователи, участвующие в тестировании прошивки, уже публикуют подробности о бета-обновлении MIUI 12 для Poco F1 под номером 12.0.0.3.QEJMIXM (скачать можно отсюда) и даже поделились видео, на котором показана работа нового фирменного интерфейса, установленного на смартфон. Конечно, обновление все еще находится на стадии тестирования, и некоторые функции и параметры могут измениться в финальной версии.Напомним, оболочка MIUI 12 принесет на Pocophone F1 функциональный Центр управления, обновленный интерфейс, новое стоковое приложение камеры, анимированные иконки, переработанную темную тему и многие другие «фишки» и нововведения.