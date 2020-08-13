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Выйдут ли Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra за пределами Китая

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MobilZone
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Пару дней назад компания Xiaomi представила два юбилейных флагманских смартфона — это Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra. Первый выделяется топовым «железом» и продвинутой камерой, правда ценник на него начинается с отметки в $760. В свою очередь Redmi K30 Ultra также получил производительную начинку, но стоит намного меньше — от $315 за версию 8/128 Гб, по всей видимости, из-за применения чип MediaTek Dimensity 1000+, который показывает в бенчмарках очень даже приличные результаты.

Немного позднее на просторах Сети стала появляться информация о том, что смартфоны Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra не выйдут на международный рынок и останутся эксклюзивными аппаратами для Китая. Однако сегодня появились официальные данные, которые говорят о том, что все не так однозначно.

Сегодня старший менеджер Xiaomi по маркетингу, на своей страничке в Twitter рассказал о том, что у компании пока «нет планов по релизу этих невероятных продуктов на глобальном рынке» и посоветовал поклонникам внимательно следить за новостями. При этом он сопроводил твит изображениями смартфонов Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra, прозрачного телевизора премиум-класса Mi TV LIX Transparent Edition, также электрокарта GoKart Pro Lamborghini.

То есть, топ-менеджер и не опроверг информацию о том, что Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra не выйдут за пределами Поднебесной, но и не подтвердил ее. Вполне возможно, что в Xiaomi просто решили разнести китайский и глобальный релизы своих новинок, как это уже не раз бывало.
Теги: Выйдут ли Xiaomi Mi 10 Ultra Redmi K30 Ultra за пределами Китая
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