Разборку прозрачного Xiaomi Mi 10 Ultra показали на видео

Юбилейный флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra был представлен только вчера, но до него уже добрались энтузиасты, с удовольствием разобравшие его до винтика и рассмотревшие «внутренности» смартфона.



В частности, Xiaomi Mi 10 Ultra имеет своеобразную Г-образную системную плату, по аналогии с Xiaomi Mi 10, но с увеличенным пространством под модули камеры, а также аккумулятор, состоящий из двух частей, что сделано для безопасной зарядки батареи на 4500 мАч зарядным устройством с рекордной мощностью 120 Вт.



Также нужно отметить, что смартфон был разобран полностью, то есть до полного отделения дисплея от основного корпуса, что позволило рассмотреть места размещения датчиков камеры, а также детали системы охлаждения устройства.