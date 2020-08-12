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Разборку прозрачного Xiaomi Mi 10 Ultra показали на видео

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MobilZone
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Юбилейный флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra был представлен только вчера, но до него уже добрались энтузиасты, с удовольствием разобравшие его до винтика и рассмотревшие «внутренности» смартфона.

В частности, Xiaomi Mi 10 Ultra имеет своеобразную Г-образную системную плату, по аналогии с Xiaomi Mi 10, но с увеличенным пространством под модули камеры, а также аккумулятор, состоящий из двух частей, что сделано для безопасной зарядки батареи на 4500 мАч зарядным устройством с рекордной мощностью 120 Вт.

Также нужно отметить, что смартфон был разобран полностью, то есть до полного отделения дисплея от основного корпуса, что позволило рассмотреть места размещения датчиков камеры, а также детали системы охлаждения устройства.
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