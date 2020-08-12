«Рекордный» 120х зум в Xiaomi Mi 10 Ultra — чуда не произошло

Вчера компания Xiaomi представила юбилейный флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra, основная камера которого, как утверждает производитель, предложит пользователям качественный 120-кратный цифровой зум. Но, как выяснилось, это не совсем так.Сегодня достаточно известный сетевой информатор Ice Universe опубликовал на своей страничке в Twitter примеры снимков на камеру. Данные снимки были сделаны с одного ракурса, но с применением разных объективов и кратности зума.Как видно, до 10-кратного увеличения фото остается в приемлемом качестве, но уже при 50х приближении картинка «плывет», при 120х зуме детализация изображения падает ниже более-менее приемлемых значений. Причем, как считают пользователи, при 120-кратном увеличении не происходит никакой обработки изображения — камера просто берет за основу снимок с 50х зумом и обрезает его.Как говорится, чуда не произошло, но его, в принципе, никто особо и не ждал.