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Аккумулятор-рекордсмен: новости о батарее Эпл Айфон 12

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MobilZone
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Похоже, этой осенью фанатов разработок Apple ждет целая серия приятных сюрпризов. Одно из потрясающих известий, появившихся в сети недавно, свидетельствует о том, что Эпл Айфон 12 Про Макс (топовая модель из грядущей линейки) получит встроенный аккумулятор с рекордно высокими показателями емкости.


Если представленный в конце 2019 года iPhone 11 Pro Max получил батарею на 3969 мАч, то новинке достанется элемент питания с энергоемкостью, составляющей 4380 мАч.

Приобрести Эпл Айфон из 11 серии можно по ссылке https://tv-mir.com.ua/apple/iphone. Сразу же после официального старта продаж в Украине в каталоге появятся и устройства из 12 серии.

Благодаря этой особенности телефон станет отличным инструментом для творческой работы, мобильного гейминга, тестирования программных кодов и выполнения многих других видов ресурсоемких задач.

Весьма вероятно, что в тандеме с энергоэффективным центральным процессором большая батарея позволит владельцам Айфонов отказаться от постоянного ношения с собой Повербанков.
Информация о самом энергоёмком аккумуляторе за всю историю существования смартфонов Эпл «просочилась» в интернет благодаря публичным базам данных (корейским и китайским). 

Данными о запланированных новшествах, связанных с заменой аккумуляторов Айфонов на более емкие, сразу же заинтересовались аналитики. Они разделились на два лагеря. Одни исследователи рынка утверждает, что сведения о батарее на 4380 мАч не имеют официального подтверждения и, скорее всего, окажутся неправдивыми. Более правдоподобной они считают информацию об элементе питания на 3687 мАч. Другие же специалисты предполагают, что большой батарее все-таки быть. В качестве аргумента в пользу этой теории они приводят маркировку фигурирующего в базах данных аккумулятора. Кодовое наименование A2389 четко указывает на принадлежность новинки корпорации Apple.

Что еще известно про топовый Айфон 12

Инсайдеры делятся своими прогнозами о том, что:
  • флагманский телефон получит встроенный модуль, который позволит ему работать в сотовых сетях 5 поколения;
  • производитель уменьшит упаковку, в которой поставляется Айфон, за счет отсутствия в базовой комплектации наушников и блока питания для зарядки;
  • работу телефона будет обеспечивать однокристальный ЦПУ А14, а диагональ дисплея составит 6,7 дюйма.
«Пароли и явки» к презентации очередной линейки стильных и функциональных мобильников пока держатся в тайне. О дате, грядущих новинках и других нюансах представители Эпл сообщат позже. 
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