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Смартфон Redmi Note 9 вышел в расцветке Onyx Black

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MobilZone
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В апреле этого года компания Xiaomi под брендом Redmi представила смартфон Redmi Note 9, который изначально предлагался в трех расцветках — Forest Green, Midnight Grey и Polar White, а также эксклюзивном для Индии Scarlet Red.
Но сегодня производитель объявил, что Redmi Note 9 получит еще один цветовой вариант, получивший название Onyx Black и который будет продаваться на международном рынке.

Напомним, Redmi Note 9 оснащен 6,53-дюймовый дисплей с разрешением 2340 х 1080 точек, игровой платформой MediaTek Helio G85, до 6 Гб оперативной и до 128 Гб встроенной флеш-памяти, квадрокамерой с датчиками изображения на 48, 8, 2 и 2 Мп, фронталкой на 13 Мп, а также аккумулятором на 5020 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт.
Теги: Redmi Note 9 Onyx Black
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