Видеокарта: советы по выбору

Видеокарта — важнейший элемент любого компьютера. Купить видеокарту — задача, посильная для каждого пользователя ПК и ноутбука. Главное, знать несколько разновидностей этой детали и ее составляющие.

Из чего состоит видеокарта?





В состав карты входит несколько компонентов:

графический процессор;

видеоконтроллер;

видеопамять;

цифрово-аналоговый преобразователь (ЦАП);

система охлаждения.

От мощности графического процессора зависит и общая мощность видеокарты, поскольку он отвечает за обработку данных, из которых формируется изображение. Видеоконтроллер обрабатывает команды ЦП, формирует из них картинку и отправляет на ЦАП. Контроллеров в одной карте может быть несколько.

ЦАП преобразовывает информацию в сигналы, понятные монитору. Он состоит из четырех блоков, отвечающих за цвета. Видеопамять — еще один очень важный компонент, от которого зависит производительность карты. В ней, состоящей из оперативной памяти и запоминающего устройства, хранится основная информация.

Система охлаждения — это вентиляторы и радиаторы с медными трубками, которые начинают работать при нагревании графического процессора.

Основные виды видеокарт

По конструкции карты бывают интегрированными и дискретными. Интегрированные встроены в центральный процессор и используют его ресурсы, поэтому обладают небольшой производительностью. У дискретных есть собственный графический процессор и видеопамять, что позволяет справляться с более сложными задачами. Для игр, работы с видео и изображениями понадобится именно интегрированная карта.