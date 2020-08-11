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Видеокарта: советы по выбору

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MobilZone
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Видеокарта — важнейший элемент любого компьютера. Купить видеокарту — задача, посильная для каждого пользователя ПК и ноутбука. Главное, знать несколько разновидностей этой детали и ее составляющие. 

Из чего состоит видеокарта?


В состав карты входит несколько компонентов: 


  • графический процессор;

  • видеоконтроллер;

  • видеопамять;

  • цифрово-аналоговый преобразователь (ЦАП);

  • система охлаждения.


От мощности графического процессора зависит и общая мощность видеокарты, поскольку он отвечает за обработку данных, из которых формируется изображение. Видеоконтроллер обрабатывает команды ЦП, формирует из них картинку и отправляет на ЦАП. Контроллеров в одной карте может быть несколько. 


ЦАП преобразовывает информацию в сигналы, понятные монитору. Он состоит из четырех блоков, отвечающих за цвета. Видеопамять — еще один очень важный компонент, от которого зависит производительность карты. В ней, состоящей из оперативной памяти и запоминающего устройства, хранится основная информация. 


Система охлаждения — это вентиляторы и радиаторы с медными трубками, которые начинают работать при нагревании графического процессора.

Основные виды видеокарт


По конструкции карты бывают интегрированными и дискретными. Интегрированные встроены в центральный процессор и используют его ресурсы, поэтому обладают небольшой производительностью. У дискретных есть собственный графический процессор и видеопамять, что позволяет справляться с более сложными задачами. Для игр, работы с видео и изображениями понадобится именно интегрированная карта.

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