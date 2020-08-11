Видеокарта: советы по выбору

Видеокарта — важнейший элемент любого компьютера. Купить видеокарту — задача, посильная для каждого пользователя ПК и ноутбука. Главное, знать несколько разновидностей этой детали и ее составляющие.
Из чего состоит видеокарта?
В состав карты входит несколько компонентов:
графический процессор;
видеоконтроллер;
видеопамять;
цифрово-аналоговый преобразователь (ЦАП);
система охлаждения.
От мощности графического процессора зависит и общая мощность видеокарты, поскольку он отвечает за обработку данных, из которых формируется изображение. Видеоконтроллер обрабатывает команды ЦП, формирует из них картинку и отправляет на ЦАП. Контроллеров в одной карте может быть несколько.
ЦАП преобразовывает информацию в сигналы, понятные монитору. Он состоит из четырех блоков, отвечающих за цвета. Видеопамять — еще один очень важный компонент, от которого зависит производительность карты. В ней, состоящей из оперативной памяти и запоминающего устройства, хранится основная информация.
Система охлаждения — это вентиляторы и радиаторы с медными трубками, которые начинают работать при нагревании графического процессора.
Основные виды видеокарт
По конструкции карты бывают интегрированными и дискретными. Интегрированные встроены в центральный процессор и используют его ресурсы, поэтому обладают небольшой производительностью. У дискретных есть собственный графический процессор и видеопамять, что позволяет справляться с более сложными задачами. Для игр, работы с видео и изображениями понадобится именно интегрированная карта.