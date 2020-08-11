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Оболочка MIUI 12 вышла на еще несколько смартфонов Xiaomi

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MobilZone
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Компания Xiaomi несмотря на громкие заявления, все Также не радует своих пользователей активным выпуском новой фирменной оболочки MIUI 12 что особенно касается владельцев глобальных версий смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco.

По последние пару дней обстановка по выпуску обновленный MIUI 12 кардинально не изменилась - были затронуты лишь четыре модели смартфонов - Pocophone F1 (Poco F1), Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 и Xiaomi Mi 9T Pro.

В частности, для Pocophone F1 наконец-то вышло глобальное обновление MIUI 12 получившее номер 12.0.0.3.QEJMIXM, правда это тестовая прошивка для участников программы Mi Pilot, а стабильная версия вряд ли выйдет раньше, чем через пару недель.

Индийские пользователи Redmi Note 8 Pro, после недавно вышедшего тестового обновления 12.0.0.3.QGGINXM, наконец начали получать стабильную прошивку MIUI 12 под номером 12.0.1.0.QGGINXM (хотя, судя по отзыву - это тоже бета).

Владельцам Redmi Note 9 в Индии без лишнего шума и, по всей видимости, предварительного этапа тестирования, начали рассылать стабильное индийское обновление MIUI 12 по телефону 12.0.1.0.QJOINXM.

Наконец, для достаточно популярного аппарата Xiaomi Mi 9T Pro вышел стабильный европейский апдейт 12.0.2.0.QFKEUXM, який приносит на устройство Июльский патч безопасности Android, а также «повышает безопасность системы».
Теги: Оболочка MIUI 12 вышла на еще несколько смартфонов Xiaomi
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