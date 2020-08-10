Mi Smart Band 5 с поддержкой NFC готов к выходу за пределы Китая

Компания Xiaomi готовится к выпуску версии своего умного браслета Mi Smart Band 5 с поддержкой NFC на международном рынке. На данный момент Mi Smart Band 5 продается во многих странах мира. Однако версия с поддержкой NFC пока доступна только в Китае, а в других регионах представлена только версия без поддержки NFC. Скоро это может измениться.Модель Mi Smart Band 5 с номером XMSH11HM прошла сертификацию тайваньского регулятора NCC (Национальная комиссия по связи). Если принимать во внимание глобальные бренды, то обычно устройства, получившие сертификацию в Тайване, в конце концов выпускаются на международном рынке.В документации NCC также живые фотографии гаджета.От стандартной версии без NFC она отличается небольшим отверстием под микрофон на одной из сторон.