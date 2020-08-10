Huawei показала смартфон Maimang 9 на новом чипе MediaTek

Компания Huawei выпустила в Китае новый смартфон Maimang 9 на базе флагманского чипа MediaTek. Мобильник не выйдет за пределами Поднебесной, но его всегда можно заказать через интернет, например, со всем известного магазина AliExpress.



Maimang 9 получил 6 Гб RAM и 128 Гб ROM уже в базе, и за эту версию продавец попросит 315 долларов США. Если нужно больше памяти, то готовьте 345 долларов за модификацию с 8+128 гигабайтов и купите отдельно карту microSD до 512 гигабайтов. Стоимость Maimang 9 включает основную фотокамеру, состоящую их трех сенсоров – 64 Мп с диафрагмой F/1,7. сверширокоугольный 8 Мп и с углом обзора 120 градусов и 2 Мп для анализа глубины сцены. Внутри Huawei Maimang 9 стоит процессор MediaTek Dimensity 800 с модемом 5G для доступа к сетям пятого поколения, которых в Украине пока что нет.



Спереди у смартфона установлен экран на 6,8 дюйма, который при разрешении 2400 х 1080 пикселей занимает 90,33% площади фронтальной панели. В его верхний левый угол вписана фронтальная камера на 8 Мп. Список характеристик также включает два SIM-слота, батарею 4300 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт и прошивку Android 10 с надстройкой EMUI 10.1.