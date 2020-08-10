Huawei стал самым популярным брендом смартфонов

Если бы не COVID-19, этого не произошло. Huawei полностью использовал экономическое восстановление Китая, чтобы восстановить свое снабжения. Samsung имеет небольшую присутствие в Китае с долей рынка менее 1%, а основные рынки компании - Бразилия, Индия, США и страны Европы - очень сильно пострадали от пандемии и ввели определенные ограничения.

Бен Стэнтон, Старший аналитик Canalys

В течение девяти лет лидерство по продажам смартфонов в мире занимали две компании - Apple или Samsung. Однако, согласно исследованию аналитического агентства Canalys, нынешним популярным брендом смартфонов стала китайская компания Huawei.Второе место заняла Samsung - компания поставила 53,7 миллиона смартфонов, что на 30% меньше, чем во втором квартале 2019 года.По сравнению с прошлым годом, во втором квартале 2020 Huawei поставил на 5% меньше устройств - 55,8 миллиона. Сейчас компания находится под санкциями США, поэтому значительно уменьшились поставки за границу - они упали на 27%.В аналитическом агентстве считают, что пандемия очень сильно помогла продажам китайских смартфонов.Кроме того, компания увеличила свой спрос на локальном рынке - в КНР продажи увеличились на 70%, что больше на 8% чем в прошлом году.