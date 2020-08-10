Пользователи Xiaomi Mi 10 и Мi 9T начали получать MIUI 12

MIUI V12.0.3.0.QFJMIXM для Mi 9T

Для Mi 10

Глобальная стабильная прошивка MIUI V12.0.1.0.QJBMIXM для Mi 10 ивыпущена для всех! Пожалуйста, воспользуйтесь приложением «Обновление» на вашем телефоне для ее получения. Или вы можете скачать полную прошивку с этой страницы.Внимание! Эта прошивка не предназначена для смартфонов, работающих на Глобальной стабильной прошивке EEA (код прошивки QFJEUXM).Список изминенийMIUI 12. Полностью ваша.Системные анимацииНовое: Абсолютно новая система анимации с продвинутой архитектурой освежит внешний вид вашего смартфона ..Новое Технология динамических окон выводит ориентацию экрана на новый уровень.Системные визуальные эффектыАбсолютно новый визуальный дизайн работает для всех типов контента и языков.Макеты журнального уровня выделяют важные вещи и делают структуру контента понятной.Защита конфиденциальностиНовое: MIUI 12 первая мобильная операционная система на базе Android, которая прошла тщательное расширенное тестирование защиты конфиденциальности.Новое Используйте безопасный обмен для контроля сведений, которые отправляются вместе с общими элементами.Плавающие окнаНовое: Потяните оповещения, полученное в мессенджере, чтобы превратить его в плавающее окно.Новое: Плавающие окна продолжают находиться на переднем плане, даже если вы делаете паузу для других дел.Новое: Вы можете минимизировать плавающее окно с помощью полноэкранных жестов.Оптимизирован Нажмите и удерживайте окно предварительного просмотра приложения в списке запущенных программ для выбора между разделение экрана и Плавающими окнамицентр управленияНовое: Свайпнить вниз с верхнего правого угла для открытия Центра управления.Новое: Анимированные иконки - это радость!Темный режимНовое: Темный режим теперь поддерживает и сторонние приложения.Новое: В условиях низкого освещения контрастность автоматически снижается для защиты ваших глаз.Новое: Обои могут отображаться в темной палитре, когда вы переключаете свой смартфон в Темный режим.ТрансляцияНовое: Вы можете скрывать личные объекты во время трансляции и сворачивать окно, которое транслируетсяВсегда активный экранИсправлено: Элементы экрана блокировки отображались в режиме Всегда активного экрана.Экран блокировкиИсправлено: Разблокировка отпечатку пальца не всегда работало в режиме активного экрана.Удален: Проблемы с блокировкой экрана и Активным экраном во Втором пространстве.Рабочий столНовое: Анимированные значки на главном экране - аккуратные и элегантные.Новое: Мы добавили новую анимацию для удаления приложений.Новое: Гравитационная анимация делает возвращение на Рабочий стол прозрачным и естественным.камераНовое: Новые функции и описания в ручном режиме.Оптимизирован: Названия параметров Ручной режим.ПогодаНовое Новая анимация приносит погоду прямо на ваш экран.НастройкаНовое: Облегченный режим упрощает работу на вашем смартфоне и выводит на передний план основные функции.ЗаметкиНовое: Теперь вы можете создавать заметки для папок.Новое: Новый динамичный фон выглядит просто великолепно!Новое: После выполнения задания вы увидите соответствующую анимацию.Новое: Контрольные списки подзадач значительно упрощают управление вашим повесткой дня.БезопасностьНовое Новая анимация выглядит стильно и естественно.Новое: Просмотр ваших любимых шоу будет более удобным с помощью нашего нового набора инструментов для видео.Ссылка на загрузку:Для Мi 9T(2.2 GB)(2.81 GB)