Пользователи Xiaomi Mi 10 и Мi 9T начали получать MIUI 12

Глобальная стабильная прошивка MIUI V12.0.1.0.QJBMIXM для Mi 10 и MIUI V12.0.3.0.QFJMIXM для Mi 9T выпущена для всех! Пожалуйста, воспользуйтесь приложением «Обновление» на вашем телефоне для ее получения. Или вы можете скачать полную прошивку с этой страницы.
Внимание! Эта прошивка не предназначена для смартфонов, работающих на Глобальной стабильной прошивке EEA (код прошивки QFJEUXM).
Список изминений
Самое главное
MIUI 12. Полностью ваша.
Системные анимации
Новое: Абсолютно новая система анимации с продвинутой архитектурой освежит внешний вид вашего смартфона ..
Новое Технология динамических окон выводит ориентацию экрана на новый уровень.
Системные визуальные эффекты
Абсолютно новый визуальный дизайн работает для всех типов контента и языков.
Макеты журнального уровня выделяют важные вещи и делают структуру контента понятной.
Защита конфиденциальности
Новое: MIUI 12 первая мобильная операционная система на базе Android, которая прошла тщательное расширенное тестирование защиты конфиденциальности.
Новое Используйте безопасный обмен для контроля сведений, которые отправляются вместе с общими элементами.
Плавающие окна
Новое: Потяните оповещения, полученное в мессенджере, чтобы превратить его в плавающее окно.
Новое: Плавающие окна продолжают находиться на переднем плане, даже если вы делаете паузу для других дел.
Новое: Вы можете минимизировать плавающее окно с помощью полноэкранных жестов.
Оптимизирован Нажмите и удерживайте окно предварительного просмотра приложения в списке запущенных программ для выбора между разделение экрана и Плавающими окнами
центр управления
Новое: Свайпнить вниз с верхнего правого угла для открытия Центра управления.
Новое: Анимированные иконки - это радость!
Темный режим
Новое: Темный режим теперь поддерживает и сторонние приложения.
Новое: В условиях низкого освещения контрастность автоматически снижается для защиты ваших глаз.
Новое: Обои могут отображаться в темной палитре, когда вы переключаете свой смартфон в Темный режим.
Трансляция
Новое: Вы можете скрывать личные объекты во время трансляции и сворачивать окно, которое транслируется
Всегда активный экран
Исправлено: Элементы экрана блокировки отображались в режиме Всегда активного экрана.
Экран блокировки
Исправлено: Разблокировка отпечатку пальца не всегда работало в режиме активного экрана.
Удален: Проблемы с блокировкой экрана и Активным экраном во Втором пространстве.
Рабочий стол
Новое: Анимированные значки на главном экране - аккуратные и элегантные.
Новое: Мы добавили новую анимацию для удаления приложений.
Новое: Гравитационная анимация делает возвращение на Рабочий стол прозрачным и естественным.
камера
Новое: Новые функции и описания в ручном режиме.
Оптимизирован: Названия параметров Ручной режим.
Погода
Новое Новая анимация приносит погоду прямо на ваш экран.
Настройка
Новое: Облегченный режим упрощает работу на вашем смартфоне и выводит на передний план основные функции.
Заметки
Новое: Теперь вы можете создавать заметки для папок.
Новое: Новый динамичный фон выглядит просто великолепно!
Новое: После выполнения задания вы увидите соответствующую анимацию.
Новое: Контрольные списки подзадач значительно упрощают управление вашим повесткой дня.
Безопасность
Новое Новая анимация выглядит стильно и естественно.
Новое: Просмотр ваших любимых шоу будет более удобным с помощью нашего нового набора инструментов для видео.
Ссылка на загрузку:
Для Мi 9T
RECOVERY (2.2 GB)
V12.0.3.0.QFJMIXM/miu
FASTBOOT (2.81 GB)
V12.0.3.0.QFJMIXM/davinci_global
Для Mi 10
RECOVERY (2.7 GB)
/V12.0.1.0.
FASTBOOT (4.21 GB)
V12.0.1.0.QJBMIXM/umi_global_
Внимание! Эта прошивка не предназначена для смартфонов, работающих на Глобальной стабильной прошивке EEA (код прошивки QFJEUXM).
Список изминений
Самое главное
MIUI 12. Полностью ваша.
Системные анимации
Новое: Абсолютно новая система анимации с продвинутой архитектурой освежит внешний вид вашего смартфона ..
Новое Технология динамических окон выводит ориентацию экрана на новый уровень.
Системные визуальные эффекты
Абсолютно новый визуальный дизайн работает для всех типов контента и языков.
Макеты журнального уровня выделяют важные вещи и делают структуру контента понятной.
Защита конфиденциальности
Новое: MIUI 12 первая мобильная операционная система на базе Android, которая прошла тщательное расширенное тестирование защиты конфиденциальности.
Новое Используйте безопасный обмен для контроля сведений, которые отправляются вместе с общими элементами.
Плавающие окна
Новое: Потяните оповещения, полученное в мессенджере, чтобы превратить его в плавающее окно.
Новое: Плавающие окна продолжают находиться на переднем плане, даже если вы делаете паузу для других дел.
Новое: Вы можете минимизировать плавающее окно с помощью полноэкранных жестов.
Оптимизирован Нажмите и удерживайте окно предварительного просмотра приложения в списке запущенных программ для выбора между разделение экрана и Плавающими окнами
центр управления
Новое: Свайпнить вниз с верхнего правого угла для открытия Центра управления.
Новое: Анимированные иконки - это радость!
Темный режим
Новое: Темный режим теперь поддерживает и сторонние приложения.
Новое: В условиях низкого освещения контрастность автоматически снижается для защиты ваших глаз.
Новое: Обои могут отображаться в темной палитре, когда вы переключаете свой смартфон в Темный режим.
Трансляция
Новое: Вы можете скрывать личные объекты во время трансляции и сворачивать окно, которое транслируется
Всегда активный экран
Исправлено: Элементы экрана блокировки отображались в режиме Всегда активного экрана.
Экран блокировки
Исправлено: Разблокировка отпечатку пальца не всегда работало в режиме активного экрана.
Удален: Проблемы с блокировкой экрана и Активным экраном во Втором пространстве.
Рабочий стол
Новое: Анимированные значки на главном экране - аккуратные и элегантные.
Новое: Мы добавили новую анимацию для удаления приложений.
Новое: Гравитационная анимация делает возвращение на Рабочий стол прозрачным и естественным.
камера
Новое: Новые функции и описания в ручном режиме.
Оптимизирован: Названия параметров Ручной режим.
Погода
Новое Новая анимация приносит погоду прямо на ваш экран.
Настройка
Новое: Облегченный режим упрощает работу на вашем смартфоне и выводит на передний план основные функции.
Заметки
Новое: Теперь вы можете создавать заметки для папок.
Новое: Новый динамичный фон выглядит просто великолепно!
Новое: После выполнения задания вы увидите соответствующую анимацию.
Новое: Контрольные списки подзадач значительно упрощают управление вашим повесткой дня.
Безопасность
Новое Новая анимация выглядит стильно и естественно.
Новое: Просмотр ваших любимых шоу будет более удобным с помощью нашего нового набора инструментов для видео.
Ссылка на загрузку:
Для Мi 9T
RECOVERY (2.2 GB)
V12.0.3.0.QFJMIXM/miu
FASTBOOT (2.81 GB)
V12.0.3.0.QFJMIXM/davinci_global
Для Mi 10
RECOVERY (2.7 GB)
/V12.0.1.0.
FASTBOOT (4.21 GB)
V12.0.1.0.QJBMIXM/umi_global_