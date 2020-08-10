ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

08:00
Huawei стал самым популярным брендом смартфонов
06:30
Пользователи Xiaomi Mi 10 и Мi 9T начали получать MIUI 12
18:28
Bolt запускает прокат электросамокатов в Киеве, где взять и сколько стоит
15:23
Google выпустил расширение для браузера Chrome, показывает информацию о рекламе
14:14
Наушники OPPO AirPods смогут уничтожить AirPods от Apple
12:47
Инновационный Xiaomi Mi Mix Alpha окончательно отменен
19:51
Процесс выпуска прошивок MIUI 12 — что нового
17:55
Apple планирует выпустить новый гаджет - очки дополненной реальности Apple Glass
15:48
Топ 5 пылесосов для авто от Xiaomi
14:08
Выпуск глобальных прошивок MIUI 12 затягивается
17:10
Tesla получат новый аккумулятор - с гораздо большим показателем жизни
14:40
Huawei представляет в Украине ультрабук Huawei MateBook X Pro
13:51
Xiaomi решила попрощаться с чистым android
13:44
Redmi Note 7 Pro начал получать стабильную MIUI 12
07:00
Вышло новое обновление MIUI 11 для смартфонов Redmi 8
04:20
Выпуск прошивки MIUI 12 для Pocophone опять отложен
20:18
Вышло новое обновление MIUI 12 для смартфонов Redmi 8
20:14
Новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition
15:44
Вышло новое обновление MIUI 12 для смартфонов Mi 10
12:36
Смартфон Redmi 9C с модулем NFC оценили в €129
12:25
Xiaomi получила патент на футуристический смартфон
16:00
Xiaomi: Хотели съёмную батарею, получайте съёмный экран
13:30
Секреты MIUI: Отключаем цифровое благополучие и улучшаем автономность
11:30
Xiaomi Redmi 9A – провальный смартфон, лучше Redmi 8A
10:58
OPPO Украина продолжают акцию «1+2 года»
09:30
Google Pixel 4a – лучший компактный смартфон 2020 года
07:50
Xiaomi Redmi 10X Pro 5G – лучший смартфон Xiaomi, на который никто не обратил внимания
18:14
Все, что вам нужно знать о готовящемся аналоге AirPods Pro от Xiaomi
13:30
Неизвестный смартфон Xiaomi замечен в китайском метро
12:37
Xiaomi может отказаться от выпуска смартфона Xiaomi Mi A4
18:00
Характеристики Nokia C3 утекли в сеть
16:00
Xiaomi готова представить новую электронную книгу
12:00
MIUI представлена для TV 3.0 в линейке умных телевизоров Mi TV
 Больше новостей
» » Пользователи Xiaomi Mi 10 и Мi 9T начали получать MIUI 12
-

Пользователи Xiaomi Mi 10 и Мi 9T начали получать MIUI 12

Поделиться:
MobilZone
235
Глобальная стабильная прошивка MIUI V12.0.1.0.QJBMIXM для Mi 10 и MIUI V12.0.3.0.QFJMIXM для Mi 9T выпущена для всех! Пожалуйста, воспользуйтесь приложением «Обновление» на вашем телефоне для ее получения. Или вы можете скачать полную прошивку с этой страницы.

Внимание! Эта прошивка не предназначена для смартфонов, работающих на Глобальной стабильной прошивке EEA (код прошивки QFJEUXM).

Список изминений

Самое главное
MIUI 12. Полностью ваша.

Системные анимации
Новое: Абсолютно новая система анимации с продвинутой архитектурой освежит внешний вид вашего смартфона ..
Новое Технология динамических окон выводит ориентацию экрана на новый уровень.

Системные визуальные эффекты
Абсолютно новый визуальный дизайн работает для всех типов контента и языков.
Макеты журнального уровня выделяют важные вещи и делают структуру контента понятной.

Защита конфиденциальности
Новое: MIUI 12 первая мобильная операционная система на базе Android, которая прошла тщательное расширенное тестирование защиты конфиденциальности.
Новое Используйте безопасный обмен для контроля сведений, которые отправляются вместе с общими элементами.

Плавающие окна
Новое: Потяните оповещения, полученное в мессенджере, чтобы превратить его в плавающее окно.
Новое: Плавающие окна продолжают находиться на переднем плане, даже если вы делаете паузу для других дел.
Новое: Вы можете минимизировать плавающее окно с помощью полноэкранных жестов.
Оптимизирован Нажмите и удерживайте окно предварительного просмотра приложения в списке запущенных программ для выбора между разделение экрана и Плавающими окнами

центр управления
Новое: Свайпнить вниз с верхнего правого угла для открытия Центра управления.
Новое: Анимированные иконки - это радость!

Темный режим
Новое: Темный режим теперь поддерживает и сторонние приложения.
Новое: В условиях низкого освещения контрастность автоматически снижается для защиты ваших глаз.
Новое: Обои могут отображаться в темной палитре, когда вы переключаете свой смартфон в Темный режим.

Трансляция
Новое: Вы можете скрывать личные объекты во время трансляции и сворачивать окно, которое транслируется

Всегда активный экран
Исправлено: Элементы экрана блокировки отображались в режиме Всегда активного экрана.

Экран блокировки
Исправлено: Разблокировка отпечатку пальца не всегда работало в режиме активного экрана.
Удален: Проблемы с блокировкой экрана и Активным экраном во Втором пространстве.

Рабочий стол
Новое: Анимированные значки на главном экране - аккуратные и элегантные.
Новое: Мы добавили новую анимацию для удаления приложений.
Новое: Гравитационная анимация делает возвращение на Рабочий стол прозрачным и естественным.

камера
Новое: Новые функции и описания в ручном режиме.
Оптимизирован: Названия параметров Ручной режим.

Погода
Новое Новая анимация приносит погоду прямо на ваш экран.

Настройка
Новое: Облегченный режим упрощает работу на вашем смартфоне и выводит на передний план основные функции.

Заметки
Новое: Теперь вы можете создавать заметки для папок.
Новое: Новый динамичный фон выглядит просто великолепно!
Новое: После выполнения задания вы увидите соответствующую анимацию.
Новое: Контрольные списки подзадач значительно упрощают управление вашим повесткой дня.

Безопасность
Новое Новая анимация выглядит стильно и естественно.
Новое: Просмотр ваших любимых шоу будет более удобным с помощью нашего нового набора инструментов для видео.

Ссылка на загрузку:
 
Для Мi 9T

RECOVERY (2.2 GB)
V12.0.3.0.QFJMIXM/miu

FASTBOOT (2.81 GB)
V12.0.3.0.QFJMIXM/davinci_global
 
Для Mi 10
 
RECOVERY (2.7 GB)
/V12.0.1.0.
FASTBOOT (4.21 GB)
V12.0.1.0.QJBMIXM/umi_global_
Теги: Пользователи Xiaomi Mi 10 Мi 9T начали получать MIUI 12
Система комментирования SigComments