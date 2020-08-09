Bolt запускает прокат электросамокатов в Киеве, где взять и сколько стоит

Ранее о планах запустить прокат электросамокатов эстонская компания заявляла в ноябре, впоследствии подтвердила их в июне.Bolt собрал представителей медиа на запад в инновационном городке UNIT.City, чтобы рассказать о запуске нового сервиса - аренды электросамокатов. Запуск сервиса сначала обещали на весну, но эти планы реализовать не удалось из-за пандемии.Как арендовать электросамокат BoltУстановите приложение Bolt (тот же, что и для вызова машин) - iOS, Android. Найдите на карте самокат, а затем просканируйте через приложение QR-код на электросамокате и езжайте. По окончании поездки нужно указать о ее завершении в приложении. Тогда с вашей карты снимется стоимость использования.Электросамокат нужно оставить в безопасном месте в зоне сервиса. Сотрудники компании вечерами собирать самокаты по городу, ставить их на зарядку и до утра возвращать на привычные локации.Первые локации с прокатом можно найти на Почтовой площади, Майдане Независимости, Бессарабской площади, Золотых воротах и в Мариинском парке.После поездки самокат можно будет припарковать в любом месте покрытия, кроме зон, обозначенных красным и знаком запрета парковки на карте. Зелеными точками обозначены доступны самокаты. При выборе одного из них вы увидите, сколько осталось заряда батареи, и сможете зарезервировать заранее.Если пользователь оставит самокат за пределами специально отведенных мест, его оштрафуют.Цена аренды электросамокатов - 29 ? за разблокировку, 4,9 ? в минуту пользования. Также можно арендовать самокат на весь день за 600 ?.Для сравнения, вот цены на прокат электросамокатов Bolt в других европейских городах:Братислава - 15 ? за разблокировку, 5 ? в минуту пользованияКраков - разблокировка бесплатное, 4 ? в минуту пользованияТаллинн - 15 ? за разблокировку, 3 ? в минуту пользованияВ связи с пандемией все электросамокаты проходить регулярную дезинфекцию. Пользователям новой услуги также рекомендуется использовать САНИТАЙЗЕР и одноразовые перчатки.Что за самокатыBolt использует скутеры Segway Ninebot ES34, максимальная скорость - 25 км / ч, а запас хода - 45 км.Партнером проекту является компания Венбест. Она будет обеспечивать постоянную охрану всех электросамокатов и следить за соблюдением правил проката в сотрудничестве с Национальной полицией Киева.Что касается других городовПосле запуска в Киеве Bolt планирует запустить самокаты в Одессе и Львове.Доставка едыРегиональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный рассказал, что запуск сервиса доставки еды Bolt в Украине тоже в планах.Сервис по доставке еды будет называться Bolt Food и будет отдельное приложение. Запуск планируется сделать в этом году. Для запуска новой платформы компания уже провела переговоры с ресторанами и набирает команду из курьеров. Сама доставка будет доступна во всех городах Украины, где уже есть Bolt.