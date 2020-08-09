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Bolt запускает прокат электросамокатов в Киеве, где взять и сколько стоит

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MobilZone
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Ранее о планах запустить прокат электросамокатов эстонская компания заявляла в ноябре, впоследствии подтвердила их в июне.

Bolt собрал представителей медиа на запад в инновационном городке UNIT.City, чтобы рассказать о запуске нового сервиса - аренды электросамокатов. Запуск сервиса сначала обещали на весну, но эти планы реализовать не удалось из-за пандемии.

Как арендовать электросамокат Bolt

Установите приложение Bolt (тот же, что и для вызова машин) - iOS, Android. Найдите на карте самокат, а затем просканируйте через приложение QR-код на электросамокате и езжайте. По окончании поездки нужно указать о ее завершении в приложении. Тогда с вашей карты снимется стоимость использования.

Электросамокат нужно оставить в безопасном месте в зоне сервиса. Сотрудники компании вечерами собирать самокаты по городу, ставить их на зарядку и до утра возвращать на привычные локации.

Первые локации с прокатом можно найти на Почтовой площади, Майдане Независимости, Бессарабской площади, Золотых воротах и в Мариинском парке.

После поездки самокат можно будет припарковать в любом месте покрытия, кроме зон, обозначенных красным и знаком запрета парковки на карте. Зелеными точками обозначены доступны самокаты. При выборе одного из них вы увидите, сколько осталось заряда батареи, и сможете зарезервировать заранее.


Если пользователь оставит самокат за пределами специально отведенных мест, его оштрафуют.

Цена аренды электросамокатов - 29 ? за разблокировку, 4,9 ? в минуту пользования. Также можно арендовать самокат на весь день за 600 ?.

Для сравнения, вот цены на прокат электросамокатов Bolt в других европейских городах:

Братислава - 15 ? за разблокировку, 5 ? в минуту пользования
Краков - разблокировка бесплатное, 4 ? в минуту пользования
Таллинн - 15 ? за разблокировку, 3 ? в минуту пользования
В связи с пандемией все электросамокаты проходить регулярную дезинфекцию. Пользователям новой услуги также рекомендуется использовать САНИТАЙЗЕР и одноразовые перчатки.

Что за самокаты
Bolt использует скутеры Segway Ninebot ES34, максимальная скорость - 25 км / ч, а запас хода - 45 км.


Партнером проекту является компания Венбест. Она будет обеспечивать постоянную охрану всех электросамокатов и следить за соблюдением правил проката в сотрудничестве с Национальной полицией Киева.

Что касается других городов
После запуска в Киеве Bolt планирует запустить самокаты в Одессе и Львове.

Доставка еды
Региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный рассказал, что запуск сервиса доставки еды Bolt в Украине тоже в планах.

Сервис по доставке еды будет называться Bolt Food и будет отдельное приложение. Запуск планируется сделать в этом году. Для запуска новой платформы компания уже провела переговоры с ресторанами и набирает команду из курьеров. Сама доставка будет доступна во всех городах Украины, где уже есть Bolt.
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