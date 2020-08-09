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Google выпустил расширение для браузера Chrome, показывает информацию о рекламе

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MobilZone
151
Программа предоставляет информацию о рекламе в интернете, данные о рекламодателях и причины появления определенных объявлений.

Реклама и информация о ней от Гугле

Недавно Google выпустил расширение Ads Transparency Spotlight (Alpha) для браузера Chrome. Сейчас пользователям доступна экспериментальная (номер 0.0.2) альфа версия приложения. Компания опубликовала на GitHub документацию с возможностями программы.

С помощью этого расширения можно получить информацию, почему вам отражается определенная реклама в соцсетях или на разных сайтах в браузере.


К тому же программа отображает количество рекламных объявлений на сайте информацию о компании, которая разместила рекламу, а также причину по которой вы видите тот или иной баннер - возраст, регион, ваши поиски в интернете и другие особенности таргетинга.

В расширении можно ознакомиться с политикой конфиденциальности каждого провайдера и узнать, как хранятся и обрабатываются ваши данные.

Сейчас расширение Ads Transparency Spotlight (Alpha) предоставляет информацию только от тех рекламодателей, которые присоединились к инициативе Ad Disclosure Schema. Реклама, размещенная через другие посторонние платформы, с помощью этого расширения не отображается.

Кроме того, Google продолжает искать новые способы обеспечения конфиденциальности пользователей. В ближайшие два года компания прекратит поддержку сторонних файлов cookie в браузере Chrome. Платформа предложила рекламодателям и пользователям Chrome найти способы поддержки таргетированной рекламы, чтобы при этом сохранялась конфиденциальность, например, использовать специальные «доверенные токены» (англ. Trust token). Тестирование этого варианта на пользователях Google планирует провести уже в конце этого года.
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