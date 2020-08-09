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Инновационный Xiaomi Mi Mix Alpha окончательно отменен

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MobilZone
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Осенью прошлого года компания Xiaomi представила инновационный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, который формально пополнил линейку Xiaomi Mi Mix и, судя по слухам, уже несколько раз должен был запущен в серийное производство. Причем в мае появлялась информация, что Mi Mix Alpha все же будет массовом производиться, причем с обновленным «железом».

Однако сегодня глава Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) официально объявил о том, что это был проект, который велся с учетом исследовательских работ. От него компания решила отказаться и приступить к разработке нового аппарата Xiaomi Mi Mix следующего поколения.

Помимо этого Лей Цзюнь сообщил, что Xiaomi Mi Mix Alpha оказался очень сложен в производстве и даже при своей огромной цене смартфон не стал бы прибыльным.
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