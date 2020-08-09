Инновационный Xiaomi Mi Mix Alpha окончательно отменен

Осенью прошлого года компания Xiaomi представила инновационный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, который формально пополнил линейку Xiaomi Mi Mix и, судя по слухам, уже несколько раз должен был запущен в серийное производство. Причем в мае появлялась информация, что Mi Mix Alpha все же будет массовом производиться, причем с обновленным «железом».



Однако сегодня глава Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) официально объявил о том, что это был проект, который велся с учетом исследовательских работ. От него компания решила отказаться и приступить к разработке нового аппарата Xiaomi Mi Mix следующего поколения.



Помимо этого Лей Цзюнь сообщил, что Xiaomi Mi Mix Alpha оказался очень сложен в производстве и даже при своей огромной цене смартфон не стал бы прибыльным.