Процесс выпуска прошивок MIUI 12 — что нового

Компания Xiaomi с чувством, толком и расстановкой продолжает не спеша выкатывать прошивки с новейшей фирменной оболочкой MIUI 12. За прошедшие сутки ничего кардинального не случилось, за исключением небольших изменений.В частности, вышли китайские версиидля смартфонов(который без 5G) под номерами 12.0.1.0.QDGCNXM и 12.0.1.0.QEECNXM соответственно.Кроме того, директор отдела системного программного обеспечения мобильных телефонов Xiaomi Чжан Гоцюань (Zhang Guoquan), объявил на своей страничке в Twitter, что обновление MIUI 12 для смартфонабудет выпущено на следующей неделе. Понятно, что это будет китайская версия, а глобальные выйдут позднее.Помимо этого, вчера, минуя тестовый этап Mi Pilot, началась рассылка MIUI 12 для смартфона, но решение о выпуске обновления без предварительного тестирования пользователей привело к обратным результатам. В результате обновление MIUI 12 для Poco X2 было отложено из-за выявленных многочисленных ошибок, а его перезапуск ожидается через несколько дней. Данная информация была распространена через официальные каналы Pocophone Global, Poco X2 и Poco India в Telegram.К слову, на днях появилась информация, что второй этап выпуска MIUI 12 завершится в конце сентября, после чего Xiaomi приступит к выпуску MIUI 12 для устройств третьей волны. Нужно отметить, что речь идет об обновлениях для Китая, а глобальные версии MIUI 12 выйдут не ранее, чем через 2-3 недели после китайских, то есть вторая волна для них завершится ближе к концу октября.