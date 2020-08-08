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Apple планирует выпустить новый гаджет - очки дополненной реальности Apple Glass

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MobilZone
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Ожидается, что новые очки представляют уже этой осенью или весной следующего года. Недавно сетью начали распространяться слухи, что Apple планирует выпустить новый гаджет - очки дополненной реальности Apple Glass.

О возможном выходе нового устройства сообщил тех-аналитик Джон Проссер, который известен тем, что предсказал iPhone SE и даже точную дату релиза нового телефона. Кроме того, он уже сообщил разнообразную информацию о iPhone 12 новые наушники AirPods Studio и другие вещи.

К тому же на сайте Apple увеличили количество вакансий для специалистов по разработкам устройств дополненной реальности. Сейчас уже представлено 84 вакансии.


Цена и особенности очков
Ожидается, что цена на очки будет составлять $ 499 (примерно 14 000 гривен). Также нужно будет заплатить за линзы с диоптриями, если вам так нужны. Прототип был сделан из пластика, но есть шанс того, что можно будет выбирать другие версии очков из металла или другого материала.

Кроме того, в комплекте к Apple Glass можно будет получить стенд для бесконтактной подзарядки.


Принцип работы гаджета

Точное время работы очков пока неизвестен. Каждая линза будет специализированный дисплей Starboard. Обработка всех данных будет происходить на iPhone, как это и было с Apple Watch первого поколения.

Также очки смогут сканировать новые QR-коды от Apple. Есть шанс того, что очки позволят получать информацию из кодов просто через обычный взгляд на них. Например, если добавить такой код на банковскую карточку, владелец сможет сразу узнать состояние своего счета.


QR-коды от Apple

Apple Glass работать на базе Lidar - технологии, позволяющей точно сформировать 3D-карту окружающей среды. Это «компьютерное зрение», который может работать в автономном режиме и отличать особенности поверхности.


Релиз очков

Когда именно можно ожидать выхода Apple Glass - пока еще точно неизвестно. Однако, компания может представить новый гаджет уже этой осенью или чуть позже - весной 2021 года. Однако прибор выйдет в общие продажи только через полгода с даты релиза, как это и было раньше с презентацией Apple Watch.
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