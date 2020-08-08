Топ 5 пылесосов для авто от Xiaomi

Наш сегодняшний рассказ - об устройствах, с помощью которых любой момент салон вашего автомобиля (и не только) будет в чистоте. Поэтому эта тема будет интересна как владельцам четырехколесных транспортных средств, так и тем, кто желает сделать качественный и нужный подарок автовладельцу.Каждый настоящий владелец авто тщательно ухаживает за своим автомобилем: загоняет на специальные автомойки или мойки самостоятельного обслуживания, или же наводит порядок в своей «ласточке» дома. Если в первом варианте предоставляется полный ассортимент услуг за определенный период времени и сумму, то на автомойке самостоятельного обслуживания за определенную сумму вы получаете определенное время, в течение которого, используя специальные жетоны нужно помыть и убрать салон авто. И зачастую не хватает приобретенного времени. Поэтому неудивительно, что многие предпочитают самостоятельном домашнем уборке. Поэтому сегодня я хочу вам рассказать о пылесосы от Xiaomi и компаний с Ми-экосистемы, благодаря которым есть возможность содержать в чистоте салон любимого автомобиля.Пылесос Roidmi portable vacuum cleaner NANOПылесос Roidmi portable vacuum cleaner NANO - это компактный и мощный беспроводной прибор, с помощью которого вы легко и эффективно прибратиметеся в салоне своего автомобиля. Пылесос качественно собирает пыль, песок, грязь, крошки от еды, волосы и шерсть домашних животных (укомплектован фильтром НЕРА). Roidmi portable vacuum cleaner NANO также подойдет для мелких бытовых нужд: удалить пыль и крошки с компьютерной клавиатуры, убрать шерсть с мягкой мебели и др.Пылесос по габаритам похож на бутылку минеральной воды, поэтому им удобно и легко пользоваться. Высокую производительность и эффективную работу устройства обеспечивает современный циклонный двигатель со скоростью вращения до 45000 об / мин и мощностью всасывания до 6000 Па, а высокоемкие (2200 мАч) литий-ионная батарея позволяет пользоваться пылесосом непрерывно до 25 минут. Этого и заряда вполне достаточно, чтобы убрать салон вашего авто. Когда же пислосос потребует зарядки, то об этом оповестит красный индикатор на корпусе. Устройство оснащено портом USB для зарядки устройство.Пылесос 70mai Vacuum Cleaner (Midriver PV01)Умный пылесос 70mai Vacuum Cleaner специально разработан для уборки автомобилей. Специализированные насадки позволяют быстро и легко убирать пространство между сиденьями и под ними, не оставляя царапин. С помощью двух различных насадок вы всегда с легкостью заберете мусора с различных поверхностей. Одного заряда хватит до 25 минут работы, чего вполне достаточно для уборки авто. Благодаря компактным размерам пылесос можно поставить в подстаканник, или положить в ящик-подлокотник или в бардачок автомобиля, тем самым сэкономить много места и иметь всегда под рукой. Удобный, легкий и компактный 70mai Vacuum Cleaner делает уборку приятным и легким.Пылесос Mi Handheld Vacuum Cleaner 1CГлавное назначение ручного пылесоса Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C - домашняя уборка, однако он пригодится и для салона вашего авто. Благодаря высокой мощности всасывания в 20 кПа этот прибор способен быстро и качественно очистить дом от грязи, пыли, крошек и шерсти домашних животных. Полного заряда батареи хватит на 1:00 работы пылесоса, но стоит помнить, что на максимальной мощности время работы ограничено 8 минутами.Пылесос получил высокоскоростной инверторный двигатель с современной системой фильтрации HEPA, а также мощность до 120 Вт. В результате он способен собирать 99,97% пыли - даже мельчайшие частицы диаметром 3 мкм. Простая конструкция контейнера позволяет легко разобрать и промыть его элементы под проточной водой, а после высыхания собрать и пользоваться снова. Различные насадки, идущие в комплекте, позволяют эффективно убрать любые поверхности.Пылесос Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C имеет настенное крепление, которое выполняет две функции - парковки и зарядки батареи. Присоедините пылесос к станции - и начнется процесс зарядки аккумулятора, который для полной зарядки батареи длится 3,5 часа.Пылесос Mi Handheld Vacuum Cleaner SCWXCQ01RRПылесос Mi Handheld Vacuum Cleaner SCWXCQ01RR имеет пятиступенчатую систему фильтрации, которая впитывает до 99.9% наиболее распространенных аллергенов: клещей, спор плесени, пыльцы, шерсти и частиц эпидермиса животных. Такой высокий показатель всасывания на уровне до 100 AW и давление до 23 кПа возможен благодаря мощному бесщеточный двигателю, который развивает до 100 000 оборотов в минуту.От одного заряда Mi Handheld Vacuum Cleaner работает до получаса, чего вполне достаточно для уборки трехкомнатной квартиры. В усиленном режиме МАХ пылесос работает до 6 минут. Восстановление же полного заряда происходит в течение четырех часов.В комплекте Mi Handheld Vacuum Cleaner SCWXCQ01RR имеет 4 многофункциональные насадки, которые позволяют убирать любые поверхности (а также мягкая мебель, постель, клавиатуры, книжные полки и др.) Как в доме, так и в салоне автомобиля,Пылесос Deerma Cordless Vacuum Cleaner White VC20 DEM-VC20SПылесос Deerma Cordless Vacuum Cleaner White VC20 DEM-VC20S - универсальный помощник как для домашнего, так и автоуборка. Вертикальная строение делает пользование прибором значительно комфортнее, из других плюсов - небольшой вес, объемная (600 мл) колба для мусора, удобная рукоятка и возможность поставить устройство вертикально.Deerma Cordless Vacuum Cleaner White VC20 DEM-VC20S имеет мощный двигатель (100 Вт), а полного заряда батареи емкостью 2200 мАч хватит на получасовое уборки площади до 120 м?, заряд же пополняется в течение 4:00 зарядки. Система фильтрации пылесоса основана на HEPA-фильтре, который собирает до 99,9% частиц пыли. В комплекте с прибором есть несколько насадок и щеток - для более удобного и качественной уборки в труднодоступных местах.