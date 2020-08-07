Tesla получат новый аккумулятор - с гораздо большим показателем жизни

Японская компания Panasonic разработала новый вид аккумуляторов с меньшим содержанием кобальта - одного из самых дорогих металлов в аккумуляторах электромобилях.



Новый аккумулятор Tesla

Как сообщает TechCrunch, японская компания Panasonic разработала новый вид аккумуляторов с меньшим содержанием кобальта - одного из самых дорогих металлов в батареях электромобилей.



Уменьшение использования кобальта также позволяет увеличить общую плотность батарей аккумуляторов на 5% в литий-ионных элементах «2170». Именно эти элементы использует компания Tesla для разработки своих елетрокарив. В Panasonic уже отметили, что компания модернизирует тринадцать производственных линий до сентября 2020 года. Общая мощность батарей возрастет до 35 гигаватт-часов в год.



Кроме того, компания планирует целом отказаться от использования кобальта, а в течение следующих пяти лет Panasonic увеличит емкость литий-ионных ячеек на 20%.



Недавно поставщик аккумуляторов для Volkswagen и Tesla компания Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) сообщила, что увеличила сроки работы батареи для машин с восьми до 16 лет.



Батареи от CATL

В компании уже отметили, что они уже готовы начать производство новых аккумуляторов, однако они смогут работать по увеличенным сроком только при условии пробега 2 миллиона километров. Сообщает Bloomberg.



Сейчас в автомобилях используют аккумуляторы, которые могут работать только восемь лет и предусмотрены только на 94 000 километров использования.



Аккумуляторы CATL предназначены для седанов модели 3, выпускаемых на огромном новом заводе Tesla под Шанхаем, который начал поставки примерно в начале этого года.



Китайская компания CATL длительное время занималась разработкой проекту, который позволил бы повысить емкость и безопасность батарей, в которых отсутствует дорогой кобальт



Именно поэтому Tesla договаривается с CATL о поставках аккумуляторов, в которых нет кобальта. Эти аккумуляторы будут использоваться в электромобилях, произведенных в Китае.



Отказ от использования кобальта при разработке аккумуляторов для электрокаров может увеличить спрос на экологический вид транспорта, так как это может существенно уменьшить стоимость на машины Tesla.



Недавно в Европе увеличили субсидии на электроавтомобили, что сделало их доступными почти для каждого - это стало еще одним шагом к глобальным изменениям и улучшение окружающей среды для ЕС и проекту Green Deal.



Что такое Green Deal

В декабря 2019 года Еврокомиссия представила масштабную программу преобразования Европейского Союза на углеродно-нейтральный континент - European Green Deal. В рамках этого проекту планируют уменьшить выбросы СО2 на 50-55% в 2030 году, максимально усилить эффективность использования ресурсов, прекратить загрязнение экологии и восстановить биоразнообразие.



Green Deal охватывает все сферы экономической жизни и направлен на создание новой стратегии роста, которая стремится трансформировать ЕС в справедливое и процветающее общество с современной ресурсоэффективные и конкурентоспособной экономикой.





Напомним также, что Tesla пока строит завод Gigafactory 4 или Giga Berlin под немецкой столицей. Завод планирует начать производство в конце 2021 и создавать батареи и другие компоненты систем питания для Tesla Model Y. Как сообщает Construction Review, строительство завода продолжается в нормальном темпе.



Почему Green Deal актуально в Украине

Масштабная европейская программа Green Deal стремится превратить Европу в первый в мире климатически нейтральный континент. Соответствие новым правилам игры, которые формирует ЕС, среди которых сокращение выбросов CO2 и переход на альтернативную энергетику, является практической реализацией евроинтеграционного курса Украины, которые смогут принести:



Дополнительные инвестиции;

новые возможности для украинского бизнеса;

рабочие места.

Правительство продолжает активно работать над совершенствованием законодательства и имплементации европейских норм на пути к достижению декарбонизации и энергонезависимости.



Также мы уже ранее писали, как Европейский Союз выделит на обновленную «карантинную» Green Deal более 1000000000000 евро.