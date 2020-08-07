Huawei представляет в Украине ультрабук Huawei MateBook X Pro

Флагманский ноутбук с дисплеем Ultra FullView — простор возможностей и новый опыт взаимодействия с устройствами
Киев, 7 августа 2020 г. — Подразделение Huawei Consumer Business Group (CBG) в Украине анонсирует флагманский ноутбук Huawei MateBook X Pro. Новинка отличается эстетическим дизайном, сенсорным экраном и интеллектуальными функциями. С 14 по 30 августа покупатели Huawei MateBook X Pro получат смартфон Huawei Nova 5T в подарок.
«Новый Huawei MateBook X Pro — это ультратонкий флагманский ноутбук, в котором воплотились фирменный дизайн и мастерство инженеров Huawei. Сенсорный дисплей Ultra FullView, низкое энергопотребление и удобное взаимодействие с другими устройствами позволяют потребителям быть продуктивными в любое время и в любом месте», — комментирует Ван Иньфен (Wang Yinfeng), президент линейки ПК и планшетов подразделения Huawei Consumer BG.
Дисплей Ultra FullView — новый опыт взаимодействия с устройствами
Huawei MateBook X Pro создан для опытных пользователей, которые ищут
интеллектуальный рабочий инструмент. В Украине MateBook X Pro будет доступен в цвете Space Grey («Космический серый») и в новом оттенке Emerald Green («Изумрудно-зеленый»). Крышка модели Emerald Green украшена надписью «Huawei» золотого цвета, что придает ультрабуку классический вид. Толщина флагмана 14,6 мм и вес 1,33 кг делают его идеальным устройством для любого профессионала, который ценит мобильность и продуктивность.
В новом ультрабуке Huawei реализован дисплей Ultra FullView. Благодаря тонким рамкам со всех сторон, дисплей MateBook X Pro имеет потрясающее соотношение экрана к корпусу — 91%. Более того, Huawei применяет нетрадиционное соотношение сторон экрана — 3:2. По сравнению с широкоформатными экранами, он гораздо более удобный и в работе с офисными программами, и при создании контента.
Дисплей Ultra FullView — это 13,9-дюймовая LTPS-панель, поддерживающая разрешение до 3K (3000x2000) и 100% цветовой гаммы sRGB. Богатый спектр оттенков и разрешение 3K дают новые впечатления во время развлечений. Кроме того, дисплей поддерживает 10-точечный мультитач и скриншот с помощью жеста.
Отличные параметры для максимальной продуктивности
Легкий и портативный Huawei MateBook X Pro обеспечивает высокую производительность благодаря процессорам Intel® Core™ i7-10510U и i5-10210U 10-го поколения. Устройство оснащено NVIDIA® GeForce® MX250 с 2 ГБ памяти GDDR5 для беспроблемного редактирования графики и видео, а также взаимодействия с игровым и мультимедийным контентом. Во флагманском ноутбуке установлена интеллектуальная система, которая динамично переключается между активным и пассивным режимами для эффективного и бесшумного охлаждения. Два вентилятора Huawei Shark Fin Fans 2.0 работают гораздо эффективнее. В новом MateBook X Pro также внедрен интеллектуальный мониторинг температуры системы в режиме реального времени, что гарантирует более тихую работу.
Huawei MateBook X Pro имеет четыре динамика, которые обеспечивают исключительное звучание. 3D-аудиопоток создает впечатление, будто вы пребываете в эпицентре событий.
Новый MateBook X Pro оснащен мощной батареей 56 Вт.час. Благодаря надежному аккумулятору и запатентованным энергосберегающим режимам Huawei пользователи смогут работать в течение 13 часов без подзарядки и не быть привязанными к кабелям питания.
Кроме этого, Huawei MateBook X Pro поставляется с портативным адаптером Type-C мощностью 65 Вт. С его помощью вы можете зарядить батарею ультрабука, смартфона или планшета Huawei. Следовательно, вам не нужно брать с собой несколько зарядных устройств. 30 минут зарядки Huawei MateBook X Pro вполне хватит на 6 часов работы.
Интеллектуальная подключенность в любых условиях: Huawei Share
Huawei Matebook X Pro оснащен Multi-screen Collaboration — одной из функций Huawei Share.
Важность Multi-screen Collaboration заключается в обеспечении бесперебойной совместной работы ноутбука и смартфона. Благодаря мощным возможностям обработки и базовым системным возможностям MateBook Huawei удалось устранить препятствия между базовой архитектурой систем Windows и Android, реализовав потенциал их соединения. Теперь аксессуары для ноутбуков, такие как клавиатура, камера, микрофон и мышь, могут использоваться как периферийные устройства вашего смартфона. Multi-screen Collaboration позволяет выводить изображение с экрана смартфона непосредственно на ультрабук, а также запускать приложения и мгновенно передавать файлы между устройствами, просто перетаскивая их.
В MateBook X Pro реализованы сенсорная кнопка включения и «скрытая» камера для лучшего пользовательского опыта. Первое позволяет пользователям быстро подтверждать свою личность при включении, а второе защищает конфиденциальность пользователей, одновременно увеличивая область отображения.
Технические характеристики* Huawei MateBook X Pro
Дисплей
Размер: 13,9 дюймов
Тип: LTPS
Соотношение площади экрана к корпусу: 91%
Разрешение: 3000x2000, 260PPI
Соотношение сторон: 3:2
Угол осмотра: 178 градусов
Цвет: цветовая гамма sRGB 100% (типичное значение)
Контрастность: 1500:1
Максимальная яркость: 450 нитов (типичное значение)
Сенсорный экран: поддержка 10 точек касания, покрытие против следов отпечатков пальцев
Внешний вид
Размеры: 14,6 мм ? 304 мм ? 217 мм
Вес: около 1,33 кг
Цвета: «Космический серый» (Space Gray)?«Изумрудно-зеленый» (Emerald Green)
Процессор
Процессор 10-го поколения Intel® Core™ i7-10510U
Графический процессор
NVIDIA® GeForce® MX 250 с 2ГБ GDDR5 / Intel® UHD Graphics
Память
16ГБ LPDDR3 2133 МГц
Жесткий диск
1TB PCIe SSD
Клавиши и порты
Wi-Fi
IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 ГГц 300 Мбит/с, 5 ГГц 1733 Мбит/с, 2x2 MIMO
Bluetooth
Bluetooth 5.0, совместимый с Bluetooth 4.2, Bluetooth 4.1 и Bluetooth 4.0
Камера
Фронтальная камера: 1 Мп
Конфигурация аудио
Цифровой микрофон x 4, динамик x 4
Аккумулятор
Материал: литий-полимерный аккумулятор
56 Вт*час (номинальное значение)
Согласно тестам, проведенным Huawei в лабораторных условиях Huawei.
Адаптер питания
Адаптер питания Huawei USB-C на 65 Вт
Выведение: 20В/3,25А, 15В/3А, 12В/2А, 9В/2А, 5В/2А
Поддержка нескольких режимов выведения и быстрой зарядки для разных устройств, а также Huawei SuperCharge для некоторых телефонов
Избранные приложения
Huawei Share
Диспетчер ПК Huawei
Диспетчер монитора
Сброс к заводским настройкам
Режим защиты зрения Eye Comfort
Скриншот с помощью жестов
Комплектация
Адаптер питания Huawei USB-C 65 Вт
Кабель зарядки (USB-C)
Док-станция MateDock 2 Huawei
Доступность и цены
Huawei MateBook X Pro (i7/16 ГБ/1 ТБ/MX250/сенсорный дисплей) появится в продаже в Украине с 14 августа по рекомендованной цене 49 999 грн