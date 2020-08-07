Huawei представляет в Украине ультрабук Huawei MateBook X Pro

Флагманский ноутбук с дисплеем Ultra FullView — простор возможностей и новый опыт взаимодействия с устройствами

Киев, 7 августа 2020 г. — Подразделение Huawei Consumer Business Group (CBG) в Украине анонсирует флагманский ноутбук Huawei MateBook X Pro. Новинка отличается эстетическим дизайном, сенсорным экраном и интеллектуальными функциями. С 14 по 30 августа покупатели Huawei MateBook X Pro получат смартфон Huawei Nova 5T в подарок.

«Новый Huawei MateBook X Pro — это ультратонкий флагманский ноутбук, в котором воплотились фирменный дизайн и мастерство инженеров Huawei. Сенсорный дисплей Ultra FullView, низкое энергопотребление и удобное взаимодействие с другими устройствами позволяют потребителям быть продуктивными в любое время и в любом месте», — комментирует Ван Иньфен (Wang Yinfeng), президент линейки ПК и планшетов подразделения Huawei Consumer BG.

Дисплей Ultra FullView — новый опыт взаимодействия с устройствами

Huawei MateBook X Pro создан для опытных пользователей, которые ищут

интеллектуальный рабочий инструмент. В Украине MateBook X Pro будет доступен в цвете Space Grey («Космический серый») и в новом оттенке Emerald Green («Изумрудно-зеленый»). Крышка модели Emerald Green украшена надписью «Huawei» золотого цвета, что придает ультрабуку классический вид. Толщина флагмана 14,6 мм и вес 1,33 кг делают его идеальным устройством для любого профессионала, который ценит мобильность и продуктивность.

В новом ультрабуке Huawei реализован дисплей Ultra FullView. Благодаря тонким рамкам со всех сторон, дисплей MateBook X Pro имеет потрясающее соотношение экрана к корпусу — 91%. Более того, Huawei применяет нетрадиционное соотношение сторон экрана — 3:2. По сравнению с широкоформатными экранами, он гораздо более удобный и в работе с офисными программами, и при создании контента.

Дисплей Ultra FullView — это 13,9-дюймовая LTPS-панель, поддерживающая разрешение до 3K (3000x2000) и 100% цветовой гаммы sRGB. Богатый спектр оттенков и разрешение 3K дают новые впечатления во время развлечений. Кроме того, дисплей поддерживает 10-точечный мультитач и скриншот с помощью жеста.

Отличные параметры для максимальной продуктивности

Легкий и портативный Huawei MateBook X Pro обеспечивает высокую производительность благодаря процессорам Intel® Core™ i7-10510U и i5-10210U 10-го поколения. Устройство оснащено NVIDIA® GeForce® MX250 с 2 ГБ памяти GDDR5 для беспроблемного редактирования графики и видео, а также взаимодействия с игровым и мультимедийным контентом. Во флагманском ноутбуке установлена интеллектуальная система, которая динамично переключается между активным и пассивным режимами для эффективного и бесшумного охлаждения. Два вентилятора Huawei Shark Fin Fans 2.0 работают гораздо эффективнее. В новом MateBook X Pro также внедрен интеллектуальный мониторинг температуры системы в режиме реального времени, что гарантирует более тихую работу.

Huawei MateBook X Pro имеет четыре динамика, которые обеспечивают исключительное звучание. 3D-аудиопоток создает впечатление, будто вы пребываете в эпицентре событий.

Новый MateBook X Pro оснащен мощной батареей 56 Вт.час. Благодаря надежному аккумулятору и запатентованным энергосберегающим режимам Huawei пользователи смогут работать в течение 13 часов без подзарядки и не быть привязанными к кабелям питания.

Кроме этого, Huawei MateBook X Pro поставляется с портативным адаптером Type-C мощностью 65 Вт. С его помощью вы можете зарядить батарею ультрабука, смартфона или планшета Huawei. Следовательно, вам не нужно брать с собой несколько зарядных устройств. 30 минут зарядки Huawei MateBook X Pro вполне хватит на 6 часов работы.

Интеллектуальная подключенность в любых условиях: Huawei Share

Huawei Matebook X Pro оснащен Multi-screen Collaboration — одной из функций Huawei Share.

Важность Multi-screen Collaboration заключается в обеспечении бесперебойной совместной работы ноутбука и смартфона. Благодаря мощным возможностям обработки и базовым системным возможностям MateBook Huawei удалось устранить препятствия между базовой архитектурой систем Windows и Android, реализовав потенциал их соединения. Теперь аксессуары для ноутбуков, такие как клавиатура, камера, микрофон и мышь, могут использоваться как периферийные устройства вашего смартфона. Multi-screen Collaboration позволяет выводить изображение с экрана смартфона непосредственно на ультрабук, а также запускать приложения и мгновенно передавать файлы между устройствами, просто перетаскивая их.

В MateBook X Pro реализованы сенсорная кнопка включения и «скрытая» камера для лучшего пользовательского опыта. Первое позволяет пользователям быстро подтверждать свою личность при включении, а второе защищает конфиденциальность пользователей, одновременно увеличивая область отображения.

Технические характеристики* Huawei MateBook X Pro

Дисплей Размер: 13,9 дюймов Тип: LTPS Соотношение площади экрана к корпусу: 91% Разрешение: 3000x2000, 260PPI Соотношение сторон: 3:2 Угол осмотра: 178 градусов Цвет: цветовая гамма sRGB 100% (типичное значение) Контрастность: 1500:1 Максимальная яркость: 450 нитов (типичное значение) Сенсорный экран: поддержка 10 точек касания, покрытие против следов отпечатков пальцев Внешний вид Размеры: 14,6 мм ? 304 мм ? 217 мм Вес: около 1,33 кг Цвета: «Космический серый» (Space Gray)?«Изумрудно-зеленый» (Emerald Green) Процессор Процессор 10-го поколения Intel® Core™ i7-10510U

Графический процессор NVIDIA® GeForce® MX 250 с 2ГБ GDDR5 / Intel® UHD Graphics Память 16ГБ LPDDR3 2133 МГц Жесткий диск 1TB PCIe SSD Клавиши и порты Кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев

3,5-миллиметровый разъем для стереогарнитуры

Порт USB-A x 1 (USB 3.0, максимальное выведение 5В/2А)

Порт USB-C x 1 (USB 3.1, с обозначением зарядки, максимальное выведение 5В/2А)

Порт USB-C x 1 (без обозначения зарядки, максимальное выведение 5В/3А)

Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 ГГц 300 Мбит/с, 5 ГГц 1733 Мбит/с, 2x2 MIMO Bluetooth Bluetooth 5.0, совместимый с Bluetooth 4.2, Bluetooth 4.1 и Bluetooth 4.0 Камера Фронтальная камера: 1 Мп Конфигурация аудио Цифровой микрофон x 4, динамик x 4 Аккумулятор Материал: литий-полимерный аккумулятор 56 Вт*час (номинальное значение) Согласно тестам, проведенным Huawei в лабораторных условиях Huawei. Адаптер питания Адаптер питания Huawei USB-C на 65 Вт Ввод: 100–240 В AC, 50/60 Гц Выведение: 20В/3,25А, 15В/3А, 12В/2А, 9В/2А, 5В/2А Поддержка нескольких режимов выведения и быстрой зарядки для разных устройств, а также Huawei SuperCharge для некоторых телефонов Избранные приложения Huawei Share Диспетчер ПК Huawei Диспетчер монитора Сброс к заводским настройкам Режим защиты зрения Eye Comfort Скриншот с помощью жестов Комплектация Адаптер питания Huawei USB-C 65 Вт Кабель зарядки (USB-C) Док-станция MateDock 2 Huawei

Доступность и цены

Huawei MateBook X Pro (i7/16 ГБ/1 ТБ/MX250/сенсорный дисплей) появится в продаже в Украине с 14 августа по рекомендованной цене 49 999 грн