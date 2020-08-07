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Xiaomi решила попрощаться с чистым android

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MobilZone
92
Если вы поклонник смартфонов Xiaomi, но по каким-то причинам недолюбливаете их фирменную оболочку MIUI, выходом для вас всегда были модели А серии, которые поставлялись с «чистым» андроидом на борту.

Но сегодня у нас плохие новости...

Официальный представитель компании заявил, что вышедший чуть более года назад Xiaomi Mi A3 станет последним смартфоном компании, принимающий участие в программе «Android One». И ожидаемого многими Mi A4 уже точно не появится.

В чем причина ?

Конечно, конкретных мотивов такого решения компания не озвучила, но не сложно догадаться, что произошло это из-за многочисленных проблем программного обеспечения, в том числе и в вопросе обновлений.
Дело в том, что участие в «Android One» гарантирует пользователю обновления на свежие версии зелёного робота в числе первых. Но выпуски стабильных прошивок, для того же Mi A3, несколько раз подряд сопровождались критическими багами и многочисленными ошибками, приводящими порой к поломкам смартфонов.

А что будет с уже выпущенными моделями ?


Компания заявляет, что поддержка старых моделей тоже прекратиться, хотя каких именно не уточняет. Думаю что владельцы Mi A3 могут какое-то время жить спокойно, а вот обладателям смартфонов предыдущего поколения можно начинать беспокоится.
Не знаю как Xiaomi удастся погасить пламя негодования фанатов, но предполагаю, что Android 11 появится в серии А с огромной задержкой и подпортит нервы не одной тысяче человек после выхода.
Кстати Xiaomi пару дней назад опубликовала список моделей которые точно получат заветное обновление на одиннадцатую версию ОС Ознакомьтесь, если ещё не видели:

Но это ещё не всё

Ещё одной компанией, которая вынуждена в скором времени отказаться от участия в «Android One» станет Motorola. А после её ухода, единственным производителем продолжающим выпускать смартфоны на чистом андроиде станет Nokia.

И вот тогда, вопрос будет заключаться в том, не закроет ли Google эту программу, ввиду её неактуальности и минимального интереса со стороны покупателей.

От себя добавлю, что тем кто понимает как прошить телефон, от этой новости ни горячо ни холодно, ведь кастомные прошивки решают эту проблему. И если вы хотите чтобы я начал цикл статей в котором научил бы вас прошивать смартфоны Xiaomi, ставьте лайк, чтобы я понял, что эта тема вам интересна 
Теги: android Xiaomi
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