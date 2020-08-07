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Redmi Note 7 Pro начал получать стабильную MIUI 12

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MobilZone
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Сегодня компания Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12 для Redmi Note 7 Pro, которая до этого находилась на стадии тестирования в рамках программы Mi Pilot. Речь идет о китайском обновлении под номером 12.0.2.0.QFHCNXM, которое можно скачать по этой ссылке.

Напомним, Redmi Note 7 Pro на платформе Qualcomm Snapdragon 675 был представлен еще в марте 2019 года и изначально работал под управлением Android 9 Pie, после чего обновился до MIUI 11 на базе Android 10.

MIUI 12 для Redmi Note 7 Pro также основана на операционной системе Android 10 и крайне сомнительно, что аппарат получит обновление до Android 11, так как производитель выпускает обновления ОС для смартфонов Redmi только один раз.

Кроме того, Xiaomi уже начала тестирование индийской версии MIUI 12 Redmi Note 7 Pro, после чего займется подготовкой глобальной, европейской и украинской версии MIUI 12 для данного устройства.
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