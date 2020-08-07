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Выпуск прошивки MIUI 12 для Pocophone опять отложен

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MobilZone
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Владельцы смартфона Pocophone F1, также известного в Индии под названием Poco F1, уже длительное время с нетерпением ждут выхода для него новейшей прошивки MIUI 12.

На прошлой неделе официально было объявлено, что «следующей неделе» будут выпущены бета-версии MIUI 12 для Pocophone F1 для участников тестовой программы Mi Pilot.

«Следующая неделя» уже подходит к концу, но обновлений так и невидно, а сегодня в официальной группе Poco в Telegram и в сообществе Poco Community India предыдущее сообщение было отредактировано и теперь гласит:

Poco F1: пользователи, отобранные для пилотного тестирования, скорее всего, получат обновление MIUI 12 на следующей неделе (да, оно было отложено, и может быть отложено снова)


В том же сообщении также подтверждается, что стабильная версия MIUI 12 для Pocophone F1 (Poco F1) будет выпущена после завершения пилотного тестирования, что, вероятно, займет 2-3 недели.

Остается неясным вопрос о том, что вызывает такую длительную задержку с выпуском бета-версии MIUI 12 для Pocophone F1 и Poco F1, но, в любом случае, пользователи явно не в восторге от данной ситуации.
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