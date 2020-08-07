Вышло новое обновление MIUI 11 для смартфонов Redmi 8

Случайным пользователям начала поступать Глобальная cтабильна прошивка V11.0.2.0.QCNMIXM. Если вы попали в случайной выборки, то сможете обновиться. Для этого перейдите в приложение «Обновление» на вашем телефоне и проверьте наличие обновлений.



Внимание! Эта прошивка не предназначена для смартфонов, работающих на Глобальной стабильной прошивке EEA (код прошивки PCNEUXM).



ВАЖНО:

Распространение ссылки на эту прошивку и на список изменений считается истоком, что может привести к получению бана.

Дальнейшее направление прошивки может быть приостановлено, так что вы можете не обновляться, если хотите остаться на стабильной версии. В таком случае ждите релиза для всех.



Примечание:

Если вы не получите обновления по воздуху, может быть, его отложили или приостановили из-за найденные ошибки.



Если вы найдете критические ошибки, просим описывать их здесь!

Если вы установили обновление, просим оставить отзыв для других пользователей в данной теме!



Обратите внимание:

Не спрашивайте, стоит обновляться. Это обычная стабильная прошивка, только вы получили ее несколько раньше остальных пользователей.

Точного времени изменения статуса прошивки с выборочным для участников программы Mi Pilot на выборочной для всех (к которой все привыкли) никто не сообщает - это зависит от результатов тестирования и выявленных ошибок.

При, что нет критических проблем с прошивкой, публичный релиз ожидается в течение одной-двух недель, поэтому, пожалуйста, не флудить с вопросом, когда именно вы сможете ее скачать.





Относительно возможных вопросов «Пришло сообщение об обновлении, проверяю, а его нет».

Это выборочная рассылка. Если вы, по мнению системы, не слишком быстро отреагировали на оповещение, то выделенный под вас слот для обновления в автоматическом режиме перешел к другому случайного пользователя. Оповещения может либо появиться снова, или вам придется ждать выпуска прошивки для всех.



