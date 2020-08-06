Вышло новое обновление MIUI 12 для смартфонов Redmi 8

Если вы попали в случайной выборки, то сможете обновиться. Для этого перейдите в приложение «Обновление» на вашем телефоне и проверьте наличие обновлений.



Внимание! Эта прошивка не предназначена для смартфонов, работающих на Глобальной стабильной прошивке EEA (код прошивки PCNEUXM).



Важно:

Распространение ссылки на эту прошивку и на список изменений считается истоком, что может привести к получению бана.

Дальнейшее направление прошивки может быть приостановлено, так что вы можете не обновляться, если хотите остаться на стабильной версии. В таком случае ждите релиза для всех.



Примечание:

Если вы не получите обновления по воздуху, может быть, его отложили или приостановили из-за найденные ошибки.



Если вы найдете критические ошибки, просим описывать их здесь!

Если вы установили обновление, просим оставить отзыв для других пользователей в данной теме!



Обратите внимание:

не спрашивайте, стоит обновляться. Это обычная стабильная прошивка, только вы получили ее несколько раньше остальных пользователей.



Точного времени изменения статуса прошивки с выборочным для участников программы Mi Pilot на выборочной для всех (к которой все привыкли) никто не сообщает - это зависит от результатов тестирования и выявленных ошибок.

