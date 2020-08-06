Вышло новое обновление MIUI 12 для смартфонов Redmi 8

Если вы попали в случайной выборки, то сможете обновиться. Для этого перейдите в приложение «Обновление» на вашем телефоне и проверьте наличие обновлений.
Внимание! Эта прошивка не предназначена для смартфонов, работающих на Глобальной стабильной прошивке EEA (код прошивки PCNEUXM).
Важно:
Распространение ссылки на эту прошивку и на список изменений считается истоком, что может привести к получению бана.
Дальнейшее направление прошивки может быть приостановлено, так что вы можете не обновляться, если хотите остаться на стабильной версии. В таком случае ждите релиза для всех.
Примечание:
Если вы не получите обновления по воздуху, может быть, его отложили или приостановили из-за найденные ошибки.
Если вы найдете критические ошибки, просим описывать их здесь!
Если вы установили обновление, просим оставить отзыв для других пользователей в данной теме!
Обратите внимание:
не спрашивайте, стоит обновляться. Это обычная стабильная прошивка, только вы получили ее несколько раньше остальных пользователей.
Точного времени изменения статуса прошивки с выборочным для участников программы Mi Pilot на выборочной для всех (к которой все привыкли) никто не сообщает - это зависит от результатов тестирования и выявленных ошибок.
Внимание! Эта прошивка не предназначена для смартфонов, работающих на Глобальной стабильной прошивке EEA (код прошивки PCNEUXM).
Важно:
Распространение ссылки на эту прошивку и на список изменений считается истоком, что может привести к получению бана.
Дальнейшее направление прошивки может быть приостановлено, так что вы можете не обновляться, если хотите остаться на стабильной версии. В таком случае ждите релиза для всех.
Примечание:
Если вы не получите обновления по воздуху, может быть, его отложили или приостановили из-за найденные ошибки.
Если вы найдете критические ошибки, просим описывать их здесь!
Если вы установили обновление, просим оставить отзыв для других пользователей в данной теме!
Обратите внимание:
не спрашивайте, стоит обновляться. Это обычная стабильная прошивка, только вы получили ее несколько раньше остальных пользователей.
Точного времени изменения статуса прошивки с выборочным для участников программы Mi Pilot на выборочной для всех (к которой все привыкли) никто не сообщает - это зависит от результатов тестирования и выявленных ошибок.