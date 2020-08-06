Мы писали о том, что11 августа проведет в онлайн-формате конференцию, посвященную 10-летию компании, на которой глава бренда Лей Цзюнь (Lei Jun) расскажет о достижениях компании и ее планах на будущее. Кроме того, в рамках этого мероприятия будет представлен новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, также известный как Xiaomi Mi 10 Pro Plus.А сегодня стало известно, что на конференции будет также представлен смартфон Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, ранее проходивший в новостях под названием Redmi K30 Ultra.Как ожидается, новинка получит AMOLED-экран с диагональю 6,67 дюймов, разрешением 2400 х 1080 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц, 5G-платформу MediaTek Dimensity 1000+, 6/8 Гб оперативки, 128/256/512 Гб флеш-памяти, тыльную камеру камеру с датчиками на 64, 20, 8 и 8 Мп, 16-мегапиксельную фронталку в выдвижном блоке, а также аккумулятор на 4400 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт.Кроме того, есть информация о том, что юбилейные смартфоны будут продаваться в Китае под именами Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, а на глобальном рынке они выйдут как Xiaomi Mi 10 Pro Plus и Redmi K30 Ulra соответственно.