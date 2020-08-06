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Новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition

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MobilZone
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Мы писали о том, что Xiaomi 11 августа проведет в онлайн-формате конференцию, посвященную 10-летию компании, на которой глава бренда Лей Цзюнь (Lei Jun) расскажет о достижениях компании и ее планах на будущее. Кроме того, в рамках этого мероприятия будет представлен новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, также известный как Xiaomi Mi 10 Pro Plus.
А сегодня стало известно, что на конференции будет также представлен смартфон Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, ранее проходивший в новостях под названием Redmi K30 Ultra.

Как ожидается, новинка получит AMOLED-экран с диагональю 6,67 дюймов, разрешением 2400 х 1080 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц, 5G-платформу MediaTek Dimensity 1000+, 6/8 Гб оперативки, 128/256/512 Гб флеш-памяти, тыльную камеру камеру с датчиками на 64, 20, 8 и 8 Мп, 16-мегапиксельную фронталку в выдвижном блоке, а также аккумулятор на 4400 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт.

Кроме того, есть информация о том, что юбилейные смартфоны будут продаваться в Китае под именами Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, а на глобальном рынке они выйдут как Xiaomi Mi 10 Pro Plus и Redmi K30 Ulra соответственно.
Теги: Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition
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