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Вышло новое обновление MIUI 12 для смартфонов Mi 10

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MobilZone
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Глобальная стабильная прошивка MIUI V12.0.1.0.QJBMIXM для Mi 10 выпущена для всех! Пожалуйста, воспользуйтесь приложением «Обновление» на вашем телефоне для ее получения. Или вы можете скачать полную прошивку с этой страницы. Внимание! Эта прошивка не предназначена для смартфонов, работающих на Глобальной стабильной прошивке EEA (код прошивки QJBEUXM).

Список изменений
Самое главное
MIUI 12. Полностью ваша.

Системные анимации
Новое: Абсолютно новая система анимации с продвинутой архитектурой освежит внешний вид вашего смартфона ..
Новое Технология динамических окон выводит ориентацию экрана на новый уровень.

Системные визуальные эффекты
Абсолютно новый визуальный дизайн работает для всех типов контента и языков.
Макеты журнального уровня выделяют важные вещи и делают структуру контента понятной.

Супер темы
Новое: Супер темы разрушают физические границы и вдохновляют вас с каждым прикосновением.
Исправлено: Цвет строке состояния не отражался корректно в темном режиме.

защита конфиденциальности
Новое: MIUI 12 первая мобильная операционная система на базе Android, которая прошла тщательное расширенное тестирование защиты конфиденциальности.
Новое Используйте безопасный обмен для контроля сведений, которые отправляются вместе с общими элементами.

Плавающие окна
Новое: Потяните оповещения, полученное в мессенджере, чтобы превратить его в плавающее окно.
Новое: Плавающие окна продолжают находиться на переднем плане, даже если вы делаете паузу для других дел.
Новое: Вы можете минимизировать плавающее окно с помощью полноэкранных жестов.
Оптимизирован Нажмите и удерживайте окно предварительного просмотра приложения в списке запущенных программ для выбора между разделение экрана и Плавающими окнами.

Центр управления
Новое: Свайпнить вниз с верхнего правого угла для открытия Центра управления.
Новое: Анимированные иконки - это радость!

Mi Share
Новое: Недавно подключенные устройства будут на короткое время закреплены в верхней части списка.

темный режим
Новое: Темный режим теперь поддерживает и сторонние приложения.
Новое: В условиях низкого освещения контрастность автоматически снижается для защиты ваших глаз.
Новое: Обои могут отображаться в темной палитре, когда вы переключаете свой смартфон в Темный режим.

Трансляция
Новое: Вы можете скрывать личные объекты во время трансляции и сворачивать окно, которое транслируется

Всегда активный экран
Исправлено: Элементы экрана блокировки отображались в режиме Всегда активного экрана.

Система
Оптимизирован: Обновление системы безопасности Android (июнь 2020). Улучшена безопасность системы.

экран блокировки
Исправлено: Разблокировка отпечатку пальца не всегда работало в режиме активного экрана.
Удален: Проблемы с блокировкой экрана и Активным экраном во Втором пространстве.

Рабочий стол
Новое: Анимированные значки на главном экране - аккуратные и элегантные.
Новое: Мы добавили новую анимацию для удаления приложений.
Новое: Гравитационная анимация делает возвращение на Рабочий стол прозрачным и естественным.
Новое: Меню приложений позволяет освободить место на Рабочем столе и распределить программы по категориям для быстрого поиска.

Погода
Новое Новая анимация приносит погоду прямо на ваш экран.

Настройка
Новое: Облегченный режим упрощает работу на вашем смартфоне и выводит на передний план основные функции.

заметки
Новое: Теперь вы можете создавать заметки для папок.
Новое: Новый динамичный фон выглядит просто великолепно!
Новое: После выполнения задания вы увидите соответствующую анимацию.
Новое: Контрольные списки подзадач значительно упрощают управление вашим повесткой дня.

Безопасность
Новое Новая анимация выглядит стильно и естественно.
Новое: Просмотр ваших любимых шоу будет более удобным с помощью нашего нового набора инструментов для видео.

Ссылка на загрузку
RECOVERY (2.7 GB)
bigota.d.miui.com/V12

FASTBOOT (4.21 GB)
bigota.d.miui.com/V12


Обратите внимание
Некоторые исправления могут не работать, если обновиться по OTA.
Рекомендуется перед обновлением сделать резервное копирование для избежания возможных проблем
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