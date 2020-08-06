Вышло новое обновление MIUI 12 для смартфонов Mi 10

Глобальная стабильная прошивка MIUI V12.0.1.0.QJBMIXM для Mi 10 выпущена для всех! Пожалуйста, воспользуйтесь приложением «Обновление» на вашем телефоне для ее получения. Или вы можете скачать полную прошивку с этой страницы. Внимание! Эта прошивка не предназначена для смартфонов, работающих на Глобальной стабильной прошивке EEA (код прошивки QJBEUXM).
Список изменений
Самое главное
MIUI 12. Полностью ваша.
Системные анимации
Новое: Абсолютно новая система анимации с продвинутой архитектурой освежит внешний вид вашего смартфона ..
Новое Технология динамических окон выводит ориентацию экрана на новый уровень.
Системные визуальные эффекты
Абсолютно новый визуальный дизайн работает для всех типов контента и языков.
Макеты журнального уровня выделяют важные вещи и делают структуру контента понятной.
Супер темы
Новое: Супер темы разрушают физические границы и вдохновляют вас с каждым прикосновением.
Исправлено: Цвет строке состояния не отражался корректно в темном режиме.
защита конфиденциальности
Новое: MIUI 12 первая мобильная операционная система на базе Android, которая прошла тщательное расширенное тестирование защиты конфиденциальности.
Новое Используйте безопасный обмен для контроля сведений, которые отправляются вместе с общими элементами.
Плавающие окна
Новое: Потяните оповещения, полученное в мессенджере, чтобы превратить его в плавающее окно.
Новое: Плавающие окна продолжают находиться на переднем плане, даже если вы делаете паузу для других дел.
Новое: Вы можете минимизировать плавающее окно с помощью полноэкранных жестов.
Оптимизирован Нажмите и удерживайте окно предварительного просмотра приложения в списке запущенных программ для выбора между разделение экрана и Плавающими окнами.
Центр управления
Новое: Свайпнить вниз с верхнего правого угла для открытия Центра управления.
Новое: Анимированные иконки - это радость!
Mi Share
Новое: Недавно подключенные устройства будут на короткое время закреплены в верхней части списка.
темный режим
Новое: Темный режим теперь поддерживает и сторонние приложения.
Новое: В условиях низкого освещения контрастность автоматически снижается для защиты ваших глаз.
Новое: Обои могут отображаться в темной палитре, когда вы переключаете свой смартфон в Темный режим.
Трансляция
Новое: Вы можете скрывать личные объекты во время трансляции и сворачивать окно, которое транслируется
Всегда активный экран
Исправлено: Элементы экрана блокировки отображались в режиме Всегда активного экрана.
Система
Оптимизирован: Обновление системы безопасности Android (июнь 2020). Улучшена безопасность системы.
экран блокировки
Исправлено: Разблокировка отпечатку пальца не всегда работало в режиме активного экрана.
Удален: Проблемы с блокировкой экрана и Активным экраном во Втором пространстве.
Рабочий стол
Новое: Анимированные значки на главном экране - аккуратные и элегантные.
Новое: Мы добавили новую анимацию для удаления приложений.
Новое: Гравитационная анимация делает возвращение на Рабочий стол прозрачным и естественным.
Новое: Меню приложений позволяет освободить место на Рабочем столе и распределить программы по категориям для быстрого поиска.
Погода
Новое Новая анимация приносит погоду прямо на ваш экран.
Настройка
Новое: Облегченный режим упрощает работу на вашем смартфоне и выводит на передний план основные функции.
заметки
Новое: Теперь вы можете создавать заметки для папок.
Новое: Новый динамичный фон выглядит просто великолепно!
Новое: После выполнения задания вы увидите соответствующую анимацию.
Новое: Контрольные списки подзадач значительно упрощают управление вашим повесткой дня.
Безопасность
Новое Новая анимация выглядит стильно и естественно.
Новое: Просмотр ваших любимых шоу будет более удобным с помощью нашего нового набора инструментов для видео.
Ссылка на загрузку
RECOVERY (2.7 GB)
bigota.d.miui.com/V12
FASTBOOT (4.21 GB)
bigota.d.miui.com/V12
Обратите внимание
Некоторые исправления могут не работать, если обновиться по OTA.
Рекомендуется перед обновлением сделать резервное копирование для избежания возможных проблем
Список изменений
Самое главное
MIUI 12. Полностью ваша.
Системные анимации
Новое: Абсолютно новая система анимации с продвинутой архитектурой освежит внешний вид вашего смартфона ..
Новое Технология динамических окон выводит ориентацию экрана на новый уровень.
Системные визуальные эффекты
Абсолютно новый визуальный дизайн работает для всех типов контента и языков.
Макеты журнального уровня выделяют важные вещи и делают структуру контента понятной.
Супер темы
Новое: Супер темы разрушают физические границы и вдохновляют вас с каждым прикосновением.
Исправлено: Цвет строке состояния не отражался корректно в темном режиме.
защита конфиденциальности
Новое: MIUI 12 первая мобильная операционная система на базе Android, которая прошла тщательное расширенное тестирование защиты конфиденциальности.
Новое Используйте безопасный обмен для контроля сведений, которые отправляются вместе с общими элементами.
Плавающие окна
Новое: Потяните оповещения, полученное в мессенджере, чтобы превратить его в плавающее окно.
Новое: Плавающие окна продолжают находиться на переднем плане, даже если вы делаете паузу для других дел.
Новое: Вы можете минимизировать плавающее окно с помощью полноэкранных жестов.
Оптимизирован Нажмите и удерживайте окно предварительного просмотра приложения в списке запущенных программ для выбора между разделение экрана и Плавающими окнами.
Центр управления
Новое: Свайпнить вниз с верхнего правого угла для открытия Центра управления.
Новое: Анимированные иконки - это радость!
Mi Share
Новое: Недавно подключенные устройства будут на короткое время закреплены в верхней части списка.
темный режим
Новое: Темный режим теперь поддерживает и сторонние приложения.
Новое: В условиях низкого освещения контрастность автоматически снижается для защиты ваших глаз.
Новое: Обои могут отображаться в темной палитре, когда вы переключаете свой смартфон в Темный режим.
Трансляция
Новое: Вы можете скрывать личные объекты во время трансляции и сворачивать окно, которое транслируется
Всегда активный экран
Исправлено: Элементы экрана блокировки отображались в режиме Всегда активного экрана.
Система
Оптимизирован: Обновление системы безопасности Android (июнь 2020). Улучшена безопасность системы.
экран блокировки
Исправлено: Разблокировка отпечатку пальца не всегда работало в режиме активного экрана.
Удален: Проблемы с блокировкой экрана и Активным экраном во Втором пространстве.
Рабочий стол
Новое: Анимированные значки на главном экране - аккуратные и элегантные.
Новое: Мы добавили новую анимацию для удаления приложений.
Новое: Гравитационная анимация делает возвращение на Рабочий стол прозрачным и естественным.
Новое: Меню приложений позволяет освободить место на Рабочем столе и распределить программы по категориям для быстрого поиска.
Погода
Новое Новая анимация приносит погоду прямо на ваш экран.
Настройка
Новое: Облегченный режим упрощает работу на вашем смартфоне и выводит на передний план основные функции.
заметки
Новое: Теперь вы можете создавать заметки для папок.
Новое: Новый динамичный фон выглядит просто великолепно!
Новое: После выполнения задания вы увидите соответствующую анимацию.
Новое: Контрольные списки подзадач значительно упрощают управление вашим повесткой дня.
Безопасность
Новое Новая анимация выглядит стильно и естественно.
Новое: Просмотр ваших любимых шоу будет более удобным с помощью нашего нового набора инструментов для видео.
Ссылка на загрузку
RECOVERY (2.7 GB)
bigota.d.miui.com/V12
FASTBOOT (4.21 GB)
bigota.d.miui.com/V12
Обратите внимание
Некоторые исправления могут не работать, если обновиться по OTA.
Рекомендуется перед обновлением сделать резервное копирование для избежания возможных проблем