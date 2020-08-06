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Смартфон Redmi 9C с модулем NFC оценили в €129

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MobilZone
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Еще во время анонса смартфона Redmi 9C появилась информация о том, что данная модель будет иметь версию с модулем NFC на борту, а теперь стало известно, продажи Redmi 9C с NFC в европейском регионе начнутся в ближайшее время. На старте продаж за версию 3/32 Гб будут просить €129, а за вариант 4/64 Гб — €149, что всего на €10 дороже, чем модификации без NFC.

По всей видимости, других технических отличий от оригинального Redmi 9C без чипа NFC, у модели Redmi 9C с NFC не будет.

Напомним, Redmi 9C оснащен 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, 2/3 Гб оперативки и 32/64 Гб флеш-памяти, чипом MediaTek Helio G35, тройной тыльной камерой с датчиками на 13, 5 и 2 Мп, фронталкой на 5 Мп, беспроводными интерфейсами Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 5.0, приемником GPS, портом USB-C, ИК-портом, разъемом 3,5 мм, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятором на 5000 мАч.
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