ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

12:36
Смартфон Redmi 9C с модулем NFC оценили в €129
12:25
Xiaomi получила патент на футуристический смартфон
16:00
Xiaomi: Хотели съёмную батарею, получайте съёмный экран
13:30
Секреты MIUI: Отключаем цифровое благополучие и улучшаем автономность
11:30
Xiaomi Redmi 9A – провальный смартфон, лучше Redmi 8A
10:58
OPPO Украина продолжают акцию «1+2 года»
09:30
Google Pixel 4a – лучший компактный смартфон 2020 года
07:50
Xiaomi Redmi 10X Pro 5G – лучший смартфон Xiaomi, на который никто не обратил внимания
18:14
Все, что вам нужно знать о готовящемся аналоге AirPods Pro от Xiaomi
13:30
Неизвестный смартфон Xiaomi замечен в китайском метро
12:37
Xiaomi может отказаться от выпуска смартфона Xiaomi Mi A4
18:00
Характеристики Nokia C3 утекли в сеть
16:00
Xiaomi готова представить новую электронную книгу
12:00
MIUI представлена для TV 3.0 в линейке умных телевизоров Mi TV
10:00
OPPO выпустили легкий и мощный Reno 4 Pro
08:00
Xiaomi подтвердили выход Redmi 9 Prime
06:43
Стали известны смартфоны Xiaomi, которые получат обновление до Android 11
19:35
Моменты в работе MIUI, которые неимоверно раздражают
15:54
Android смартфоны с отличным железом, которые стоит купить в 2020 году
13:48
Google показала финальные эмодзи для Android 11
17:00
Xiaomi Mi 10 Pro+ получит уникальную фишку для геймеров, которой нет на других устройствах
15:00
MIUI 12 получает новую возможность кастомизации интерфейса
13:59
Флагман старичок Xiaomi получил обновление до MIUI 12
12:11
Какие Apple Watch купить в 2020 году
11:22
Xiaomi представила многофункциональный фонарик NexTool
03:06
Выбираем чехол на телефон: какая модель от чего защищает?
20:54
Включаем постукивание по задней крышке как в новых iPhone для смартфонов Xiaomi
18:18
Дизайн и характеристики Redmi K30 Ultra раскрыты TENAA
15:09
Xiaomi возобновила рассылку MIUI 12 для Xiaomi Mi 9T
14:54
Обзор первого робота-пылесоса от Dreame: Dreame F9
11:54
Сравнение смартфонов Xiaomi Redmi 9A против Xiaomi Redmi 8A
19:35
Сроки выхода MIUI 12 для Xiaomi, Redmi и Poco, обновлено 30.07.20
15:13
В Америке закрывают 3G: Стоит ли нам готовиться
 Больше новостей
» » Xiaomi получила патент на футуристический смартфон
-

Xiaomi получила патент на футуристический смартфон

Поделиться:
MobilZone
0
В последнее время компания Xiaomi все чаще получает патенты на самые разнообразные решения, связанные с мобильными устройствами — к примеру, это складной смартфон и смартфон с отсеками для TWS-наушников. А вчера была опубликована очередная патентная документация из баз данных Национального управление интеллектуальной собственности Китая, на основе которой ресурс LetsGoDigital создал рендеры возможной новинки производителя.

Как видно на изображениях, смартфон имеет очень интересный дизайн с опоясывающим дисплеем, занимающим практически всю поверхность фронтальной и тыльной панели, а также три минимальные рамки. Экран устройства не имеет каких-либо вырезов или отверстий, а тройная камера, также выполняющая роль фронталки, расположена в крупном выдвижном блоке.


Как утверждает источник, слот для SIM-карт, порт USB Type-C, динамик, а также кнопка питания расположены на нижнем торце аппарата. Правда, не уточняется, каким образом будет регулироваться громкость.
Что любопытно, сетевые источники сообщают о том, что подобный смартфон в скором времени будет запущен в тестовое производство компанией Wingtech, которая достаточно давно сотрудничает с Xiaomi в этом плане.
Система комментирования SigComments