Xiaomi получила патент на футуристический смартфон

В последнее время компания Xiaomi все чаще получает патенты на самые разнообразные решения, связанные с мобильными устройствами — к примеру, это складной смартфон и смартфон с отсеками для TWS-наушников. А вчера была опубликована очередная патентная документация из баз данных Национального управление интеллектуальной собственности Китая, на основе которой ресурс LetsGoDigital создал рендеры возможной новинки производителя.Как видно на изображениях, смартфон имеет очень интересный дизайн с опоясывающим дисплеем, занимающим практически всю поверхность фронтальной и тыльной панели, а также три минимальные рамки. Экран устройства не имеет каких-либо вырезов или отверстий, а тройная камера, также выполняющая роль фронталки, расположена в крупном выдвижном блоке.Как утверждает источник, слот для SIM-карт, порт USB Type-C, динамик, а также кнопка питания расположены на нижнем торце аппарата. Правда, не уточняется, каким образом будет регулироваться громкость.Что любопытно, сетевые источники сообщают о том, что подобный смартфон в скором времени будет запущен в тестовое производство компанией Wingtech, которая достаточно давно сотрудничает с Xiaomi в этом плане.