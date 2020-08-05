OPPO Украина продолжают акцию «1+2 года»

5 августа, 2020, Киев — OPPO AED Украина продолжают совершенствовать сервисное обслуживание. Сегодня компания объявила сразу о трех изменениях, которые призваны улучшить опыт пользования гаджетами OPPO и предоставить клиентам уверенность в том, что вместе с устройствами бренда они приобретают качественный и своевременный сервис.

Так, OPPO AED Украина продолжают акцию «1+2 года», которая полюбилась пользователям. В рамках этого предложения при покупке смартфона OPPO клиент получает один год гарантийного сервиса и два года негарантийного бесплатного обслуживания. Акция продлена до 6 сентября 2020 года. Стоит отметить, что особые условия распространяются только на смартфоны бренда, приобретенные в авторизованных точках продаж ОPPO. Подробнее об условиях акции можно узнать на официальном сайте OPPO Украина.

Также с 3 августа при покупке смартфона ОPPO покупатель получает карту OPPO Special Service. Эта карта значительно облегчает пользовательский опыт и навигацию в перечне сервисных услуг. Например, можно ознакомиться с доступными услугами для того или иного гаджета, а также быстро найти необходимую информацию на странице поддержки OРРО с помощью QR-кода. Кроме того, обратившись по телефону горячей линии, указанному на карточке (звонки по Украине бесплатные), пользователь может получить дополнительную консультацию по любым вопросам относительно сервиса: настройка смартфона, информация о специальных предложениях и продукции ОPPO. Всю эту информацию пользователи могут также получить, отправив письмо на электронный адрес support.ua@oppo.com. Сервисное обслуживание распространяется только на устройства, приобретенные в Украине в официальных точках продаж.

И чтобы клиентам было еще проще консультироваться со службой поддержки, OPPO AED Украина добавляют еще один канал связи для удобства. Так, с 10 августа кроме горячей линии и электронной почты клиенты ОPPO могут получить консультацию с помощью чат-бота, который можно найти на странице сервисной поддержки OPPO. Любой вопрос, касающийся обслуживания гаджетов бренда, можно будет задать и решить в режиме онлайн.

Обратите внимание, что консультации по всем каналам OPPO AED Украина предоставляют с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.