Секреты MIUI: Отключаем цифровое благополучие и улучшаем автономность

Скажите честно, Вы пользуетесь всеми встроенными приложениями своего смартфона ? Мне кажется не найдётся ни одного человека, который бы не задавался вопросом, зачем весь этот софт добавлен в прошивку, если он может пригодится только в очень редких случаях.И если бы мне довелось составлять топ самых бесполезных приложений Android, на первое место я бы 100% поставилЯ понимаю, что на телефоне ребёнка в нём есть хоть какой-то смысл, но представить взрослого человека, который следит за тем, сколько раз в день он разблокировал смартфон и в каких приложениях провёл больше всего времени, мне очень сложно.К тому же, как Вы наверное понимаете, сбор любой статистики в смартфоне неизбежно сопровождается тратой ресурсов системы, использованием мобильного интернета, а значит и заряда аккумулятора, поэтому в этой статье я покажу как отключить это бесполезное приложение.Итак, для начала Вы можете запретить приложению сбор статистики использования. Для этого заходите в "Настройки" --> Цифровое благополучие и родительский контроль --> нажимаете на три точки --> Закрыть доступ к истории использования --> Закрыть доступ в настройках --> в появившемся меню нажимаете на "Цифровое благополучие" и запрещаете доступ.Ну а если Вы хотите вовсе отключить эту программу, то попытавшись сделать это стандартным способом, вас постигнет неудача, так как кнопка "Отключить" попросту неактивна.Но "", поэтому заходите в главное меню настроек смартфона и в поисковой строке пишите "Экономия", а затем нажимаете на второй по списку пункт.В появившемся меню находите "Цифровое благополучие", нажимаете на него и видите что прямо под названием приложения появилась активная кнопка "Отключить", после нажатия на которую телефон выдаст стандартное предупреждение.Нажимаете на "Отключить приложение", после чего эта программа прекратит свою деятельность на вашем телефоне, а время жизни смартфона от одного заряда, пусть немного но увеличится.