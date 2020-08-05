Google Pixel 4a – лучший компактный смартфон 2020 года

Дождались: компания Google представила свой новый смартфон среднего уровня – модель Pixel 4a. Перед нами аппарат с более скромной начинкой, но с такими же отличными фотовозможностями.Первое, на что я хочу обратить ваше внимание – небольшой корпус: при габаритах 144x69.4 мм перед нами один из самых компактных смартфонов 2020 года. В то время как Samsung в паре с многочисленными китайцами делают огромные телефоны с дисплеями от 6.5 дюймов и выше, Google Pixel 4a предлагает нам приятный и удобный аппарат с 5.81-дюймовым безрамочным AMOLED-экраном с врезанной фронтальной камерой.Недостатков у корпуса три: вездесущий пластик, отсутствие влагозащиты и сканер отпечатков на спинке. Правда, это скорее можно назвать придирками, чем реальными минусами устройства. Имеется разъём для подключения наушников и фронтальные стереодинамики.Платформа – предфлагманский чип 2019 года Snapdragon 730G, выполненный по современному 8-нм техпроцессу и работающий на тактовой частоте 2.2 ГГц. Мощности данного процессора хватит для того, чтобы играть в требовательные игры на средних и высоких настройках графики. Количество памяти приличное – 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенного накопителя. Поддержки карт MicroSD нет.Google Pixel 4a имеет всего две камеры – по одной спереди и сзади. Никаких бесполезных "шириков" и прочих макромодулей: основной сенсор – проверенный временем 12-мегапиксельный Sony IMX363, который часто использовался во флагманах 2018 года. Учитывая отличные алгоритмы обработки фотографий от Google, в высоком качестве снимков сомневаться не приходится. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.Имеется полный набор всех необходимых коммуникаций: NFC, Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth 5.1; единственное, чего не хватает – это поддержки 5G, но в таком случае телефон бы стоил ощутимо дороже.Аккумулятор немного подкачал – его ёмкость составляет всего лишь 3140 мАч. Впрочем, устройства Google Pixel никогда не славились высоким уровнем автономности. Поддерживается быстрая 18-ваттная зарядка.Независимо от валюты, за рубежом Pixel 4a стоит одинаково: $349 в США, €349 в Европе и 349 в Великобритании.