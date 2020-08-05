Xiaomi Redmi 10X Pro 5G – лучший смартфон Xiaomi, на который никто не обратил внимания

К сожалению, некоторые смартфоны Xiaomi проходят мимо внимания русскоязычных блогеров и обзорщиков; в первую очередь это связано с тем, что эти устройства предназначаются для других рынков, поэтому приобрести их довольно проблематично даже на китайских площадках.Но одна из моделей, на мой взгляд, была забыта незаслуженно – это Xiaomi Redmi 10X Pro 5G. За этим мудреным названием скрывается хорошо оснащённый смартфон среднего ценового сегмента с поддержкой сетей пятого поколения. Современный формат связи обеспечивается мощным чипом Mediatek Dimensity 820, который удивит даже убежденных противников MTK: платформа построена на актуальном 7-нм техпроцессе и основана на процессоре с тактовой частотой 2.6 ГГц, оценка Antutu – в районе 400 тысяч баллов. сточник: KKJДисплей – AMOLED, в него встроен сканер отпечатков пальцев. Единственное, что смущает – старомодный каплевидный вырез под фронтальную камеру, которая, к слову, имеет разрешение 20 Мп. Основные камеры тоже хороши: имеется телевик с оптической стабилизацией и широкоугольный модуль.Ёмкость аккумулятора – 4520 mAh, есть быстрая 33-ваттная зарядка. Рядом с портом USB Type-C есть разъем 3.5-мм. Несмотря на то, что Redmi 10X Pro 5G создан для китайского рынка, в нём также имеется чип NFC. Может быть, будет и глобальная версия?Цена на Xiaomi Redmi 10X Pro 5G начинается с отметки в 320$ – столько стоит младшая версия 8/128, старшая 8/256 будет дороже примерно на 40$. Как по мне, это один из самых интересных и сбалансированных смартфонов Redmi, вышедших в 2020 году. Надеюсь, что после появления 5G на просторах нашей страны, у нас в продаже тоже появятся недорогие устройства с поддержкой новых сетей.